Leo Gatzke ist neuer Pfarrer im Kirchspiel Berge-Caßdorf

Von: Lea Beckmann

Teilen

Der neue Pfarrer für das Kirchspiel Berge-Caßdorf: Leo Gatzke freut sich auf seine neue Stelle. © Lea Beckmann

Leo Gatzke ist der neuer Pfarrer für das Evangelische Pfarramt Berge-Caßdorf. Der Gemeinde wird er in einem Gottesdienst in der Evangelischen Kirche in Holzhausen vorgestellt.

Berge – Seine Schwerpunkte sind Jugendarbeit, Seelsorge und auch neue Gottesdienstformen. Diesen Themen will sich Leo Gatzke widmen, wenn er ab dem heutigen Donnerstag, 1. Juni, der neue Pfarrer für das Evangelische Pfarramt Berge-Caßdorf ist. Am Sonntag, 4. Juni, wird er der Gemeinde in einem Gottesdienst in der Evangelischen Kirche in Holzhausen vorgestellt.

Der 28-Jährige, der in Kirchhain aufgewachsen ist, zieht nun ins „sehr kleine ländliche Dorf“ Berge. Aber genau das gefällt Gatzke: „Die Region ist schön und in fünf Minuten bin ich in Homberg, wo alles ist, was ich benötige.“ Zudem sei das Pfarrhaus in Berge „sehr schön“: Von dem weiß-roten Fachwerkhaus aus hat Gatzke einen herrlichen Blick bis nach Homberg. Und er merke schon jetzt, dass die Menschen in der Region sehr engagiert seien, „da arbeite ich gerne mit.*

Für den 28-Jährigen ist es seine erste Stelle als Pfarrer. „Ich bin Berufseinsteiger, habe Ende März mein Zweites Theologisches Examen abgeschlossen“, erzählt er. An Pfingsten wurde er in Rotenburg ordiniert, also in sein Amt eingeführt. Studiert hat er an der Uni in Marburg. „Das Theologiestudium ist toll, es ist allumfassend“, sagt er – und deshalb auch nicht ganz einfach. „Es sind schon auch harte Prüfungen.“ Drei Sprachen musste er im Studium lernen. „Griechisch und Latein hatte ich zum Glück schon in der Schule, aber es kam noch Hebräisch dazu – das ist eine schöne Sprache, aber da musste ich mich erst reindenken“, erklärt der 28-Jährige.

Seine Leidenschaft für Theologie entwickelte sich in seiner Kindheit: „Wir sind früher immer in den Kindergottesdienst gegangen.“ Und seine Familie sei zudem sehr musikalisch. Daher fing er mit acht Jahren an, Trompete zu spielen und landete so schnell als Musiker im Posaunenchor. „Da habe ich dann im Laufe der Zeit immer mehr Verantwortung übernommen und teilweise auch Andachten gehalten“, erzählt Gatzke.

Leo Gatzke ist der neuer Pfarrer für das Evangelische Pfarramt Berge-Caßdorf

Ab 2012 war er dann Leiter des Posaunenchores der Elisabethkirche in Marburg, der in Gottesdiensten regelmäßig spielt. Somit habe ihn der Beruf des Pfarrers immer ein Stück weit durchs Leben begleitet. „Meine älteste Schwester ist auch Pfarrerin – dadurch konnte ich den Beruf noch von einer anderen Seite kennenlernen und habe gemerkt, dass mich daran vieles reizt“, sagt der 28-Jährige. Gatzke ist der jüngste von sieben Geschwistern, „aber nicht alle sind Pfarrer geworden“, sagt er und lacht.

Nun wartet auf den jungen Seelsorger ein neuer Lebensabschnitt. „Ich freue mich auf die Stelle, auch wenn acht Orte eine Herausforderung sein können“, sagt er. Denn zu seinem Kirchspiel gehören Berge, Caßdorf, Holzhausen, Lembach, Lützelwig, Mardorf, Mühlhausen und Roppershain.

Der 28-Jährige sieht sein Alter auch als Vorteil. „Die junge Zielgruppe wird manchmal bei kirchlichen Themen vergessen – ich bin aber nah dran“, sagt er. Aber Gatzke möchte für alle ein Ansprechpartner sein. Daher liegt ihm das Thema Seelsorge sehr am Herzen: „Ich lerne die Menschen kennen, höre zu und nehme mir Zeit“, erklärt er. Auch für die Jugendarbeit möchte er sich Zeit nehmen. „Die religiösen Themen hören ja nicht nach der Konfirmation auf – das ist ein Vorurteil“, sagt der 28-Jährige.

Und Gatzke ist auch experimentierfreudig. Daher möchte er gerne neue Gottesdienstformen ausprobieren. „Vielleicht zu anderen Zeiten, mit Musik und Essen“, fasst er seine ersten Gedanken zum Thema zusammen. (Lea Beckmann)

Info: Vorstellungsgottesdienst am Sonntag, 4. Juni, um 14 Uhr in der Kirche in Holzhausen.