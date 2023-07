Mann verletzt sich beim Löschen von Küchenbrand

Homberger löste Feuer aus als Pommes-Öl Feuer fing

+ © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt auf einer Straße. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Homberg – Die Feuerwehr Homberg rückte am Samstag gegen 22.35 Uhr aus, es war ein Küchenbrand in der Freiheiter Straße gemeldet worden.

Unter der genannten Adresse aber konnte sie aber keinen Brand ausmachen: Erst nach Rückfrage mit der Person, die das Feuer gemeldet hatte, wurde klar, dass es nicht in einer Küche in der Freiheiter, sondern in der Westheimer Straße brannte. Der Bewohner des Hauses, in dem die Flammen ausgebrochen war, hatte in seiner Not nicht etwa die Feuerwehr, sondern eine Freundin in Kassel angerufen. Und die hatte irrtümlicherweise der Feuerwehr die falsche Adresse gegeben, so dass die Retter erst den Einsatzort suchen mussten, berichtet Einsatzleiter und stellvertretender WehrführerUdo Helwig. In der Westheimer Straße dann waren sie richtig und gefragt: Dort hatte ein Mann in seiner Küche einen Topf mit Öl erhitzt, um Pommes zu frittieren – die Lage eskalierte, als das Öl zu heiß wurde und Feuer entstand. Der Bewohner konnte die Flammen zwar noch selbst löschen und damit größeren Schaden verhindern, erlitt aber dabei Brandverletzungen. Er wurde ins Krankenhaus in Kassel gebracht.

Küche ist verrußt und sanierungsbedürftig

Die Feuerwehr Homberg war am Samstagabend mit insgesamt 24 Leuten im Einsatz. Sie kontrollierte im Nachgang die total verrußte und deswegen sanierungsbedürftige Küche noch mit der Wärmebildkamera auf Brandnester, berichtet Einsatzleiter Udo Helwig. Die Höhe des entstandenen Sachschadens stand am Sonntag noch nicht fest. (Von Claudia Brandau)