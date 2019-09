Marion Heidenreich aus Elnrode-Strang bietet VHS-Kurs im Wald an

Auszeit mit großer Wirkung

+ © kerstin diehl Sie genießen die Umgebung der Bäume: Von links Waldbademeisterin Marion Heidenreich, Karl-Heinz Döring, Andreas Heidenreich und Heike Döring. © kerstin diehl

Für sie ist es der Einstieg in ein entspanntes Leben, und der beginnt für Marion Heidenreich vor der Haustür. Die Elnröderin bietet Kurse in Waldbaden in der Nähe ihres Heimatortes an der Diebelsborn-Quelle im Wald zwischen Jesberg und Sebbeterode an.