Eröffnung auf Griesel’s Milchhof

Gudensberg-Obervorschütz. Mit einem Tag der offenen Tür und einem unterhaltsamen Rahmenprogramm wird am 17. August ab 12 Uhr die Neueröffnung von Griesel’s Milchalm mit integriertem Hofladen und Café mit Selbstbedienung gefeiert.

Auf dem Programm stehen Hofführungen und Führungen durch den Neubau am Obersten Riedsweg 1 in Obervorschütz.

DOWNLOAD PDF der Sonderseite Umbau von Griesel's Milchhof Am Sonntag, 18. August, lädt Familie Griesel ab 11 Uhr zum Hoffest mit Musik aus dem Voralpenland ein, dazu sorgt Lilli mit Comedy im Kuhstall für beste Unterhaltung. Für die jungen Besucher gibt es unter anderem eine Hüpfburg, die Gesichter können kunstvoll bemalt werden und Kinderclown Toni sorgt für Spaß und Stimmung. Natürlich ist an beiden Tagen für das leibliche Wohl bestens gesorgt, zum Beispiel mit den leckeren Eiskreationen von Griesel’s Milchhof, Kaffee und Kuchen oder Spezialitäten vom Grill.

Auf dem Hof von Julia und Jens Griesel ist innerhalb eines Jahres die neue Milchalm errichtet worden. Auf 300 Quadratmetern gibt es einen Raum für die Eisproduktion sowie einen Hofladen mit integriertem Café. Dort werden unter anderem diverse Eissorten auch für den Außer-Haus-Verkauf angeboten, dazu alle Produkte, die auf Griesel’s Milchhof produziert werden. Das Sortiment umfasst aber auch Weine, Käse, Öle und verschiedene Kaffeesorten.

Seit sechs Jahren hat sich Familie Griesel in der Region und auch darüber hinaus einen Namen mit ihrem Eis gemacht. Neben vielen Events, wo das Eis am Verkaufsstand regen Absatz findet, gibt es auch ein Eis-Catering für Veranstaltungen aller Art bis zu 1000 Personen. Beliefert werden auch über 40 Märkte in der Region.

Die neue Milchalm wurde gebaut, um den Verbrauchern eine vorzeigbare Produktion nahezubringen, wie Jens Griesel sagt. Die Idee dazu wurde 2017 konkretisiert und umgesetzt.

Von 1985 bis 2013 gab es nur die Direktvermarktung für Fleisch und Wurst am Hof, die Idee zur Eisherstellung brachte Jens Griesel aus Amerika mit. Seit 2013 wird am Hof Eis hergestellt und seit 2016 auch aus einem Eisverkaufswagen angeboten. zzp