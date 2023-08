Nach Bränden: Homberger Wehrführer kritisiert unfaire Kommentare im Internet

Von: Christine Thiery

Die Feuerwehr Nieder-Ense rückte am Dienstagabend aus, um einen Flächenbrand nach einem Blitzeinschlag zu löschen. (Symbolbild). © Philipp von Ditfurth/dpa

Zwei Großbrände hielten die Feuerwehr Homberg am Wochenende in Atem. Im Internet mussten die Ehrenamtlichen dazu ungerechtfertigte Kritik einstecken.

Homberg – Es ist gerade einmal der 17. August und die Homberger Feuerwehr ist allein in diesem Monat schon zu 19 Einsätzen ausgerückt, darunter gleich zwei Großbrände am vergangenen Wochenende - 12. und 13. August. Aus einem Lkw auf der A 7 retteten die Einsatzkräfte Anfang August nach einem Unfall einen Menschen, der im Fahrzeug festgeklemmt war, erzählt Hombergs Wehrführer Matthias Poppitz.

Ein Unfall auf der A 7: Im August musste die Homberger Feuerwehr zu 19 Einsätzen ausrücken. © Matthias Poppitz

Das alles fordert viel Einsatz von den Ehrenamtlichen. Dennoch komme es immer wieder zu unberechtigter Kritik auf Social-Media-Kanälen wie der Plattform Facebook. Das ärgert den Wehrführer massiv.

Wehrführer bezeichnet Kritik als ungerechtfertigt

„Die Menschen kommentieren unüberlegt und zudem ungerechtfertigt“, sagt er. Das tue den Feuerwehrleuten unrecht. Alle arbeiteten ehrenamtlich und setzten sich zum Wohle der Allgemeinheit ein: „Und dann müssen sie freche Kommentare lesen.“ Das hätten sie nicht verdient. Solche derartigen Kommentare nähmen leider zu, teilt Poppitz mit.

In Homberg brannten Garagen in der Ziegenhainer Straße: Die Feuerwehr war innerhalb von sechs Minuten vor Ort. © Claudia Brandau

Konkret wurde bei den beiden Großeinsätzen auf dem Homberger Bauernhof und bei dem Garagenbrand in der Ziegenhainer Straße in den Kommentaren bemängelt, „dass es ja wieder ewig gedauert“ habe, bis die Feuerwehr da gewesen sei. Das sei unverschämt, zumal es nicht stimme. „Die gesetzliche Rettungsfrist halten wir immer ein“, so Poppitz. Bei den brennenden Garagen sei man binnen sechs Minuten vor Ort gewesen und auch auf dem Hof habe die Wehr schon vor der zehn-minütigen Rettungsfrist Wasser abgegeben. „Diese Frist versuchen wir nicht nur einzuhalten, sondern noch zu unterschreiten. Je früher wir vor Ort sind, desto besser“, betont Poppitz.

Kritiker sollten sich vor der Kommentierung erst einmal Gedanken machen. Die Freiwilligen Feuerwehrleute gingen, wie andere Menschen auch, ganz normalen Tätigkeiten nach - spielten gerade mit ihren Kindern, säßen beim Essen, im Garten oder in einem wichtigen Arbeitsgespräch, wenn der Alarm losgeht.

Homberger Stadtfeuerwehr verfügt über 85 Einsatzkräfte

Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte müssen zu jeder Tages- und Nachtzeit bereit sein. „Wenn der Pieper summt, müssen sie ausrücken, um innerhalb der gesetzlichen Fristen vor Ort zu sein“, sagt Poppitz. Gerade nachts müsse man von null auf 100 fahren. Und nächtliche Einsätze seien keine Seltenheit - das sollten sich Kritiker vergegenwärtigen. Er fordere die Meckerer immer dazu auf, sich doch selbst ehrenamtlich bei der Feuerwehr zu engagieren. „Jeder ist willkommen, und dann schaffen wir es vielleicht noch schneller“, so der Wehrführer.

Die Homberger Stadtfeuerwehr verfügt derzeit über 85 Einsatzkräfte, in diesem Jahr fuhren die Ehrenamtlichen bis jetzt 166 Einsätze. Dazu kommen wöchentliche Übungen, Weiterbildungen, überregionale Zusatzübungen, Sonderausbildungen und Ausbildungsdienste. Dieser Einsatz für die Allgemeinheit sei lobenswert. Poppitz wünscht sich statt ungerechtfertigter Kritik mehr Anerkennung. Denn diese sei zielführender - schließlich solle die Motivation der Einsatzkräfte bestehen bleiben für diese wichtige Aufgabe, appelliert Poppitz. Eine Pflichtfeuerwehr wünsche sich wohl niemand. (Christine Thiery)