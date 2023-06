Nach mehreren Einbruchdiebtählen: Polizei verhaftet Tatverdächtige

Von: Christina Zapf, Maja Yüce

Ermittlungserfolg für die Polizei: Vier Tatverdächtige, denen mehrere Einbruchdiebstähle zur Last gelegt werden, konnten festgenommen werden.

Fritzlar-Homberg – Ermittlungserfolg für die Polizei im Schwalm-Eder-Kreis: Seit Anfang des Jahres hatte eine Einbruchserie immer wieder für Unsicherheit bei den Menschen im Schwalm-Eder-Kreis und im angrenzenden Landkreis Waldeck-Frankenberg gesorgt. Jetzt verkünden Polizei und Staatsanwaltschaft Kassel die Festnahme von insgesamt vier Tatverdächtigen, denen eine Vielzahl von Einbruchdiebstählen zur Last gelegt wird. Drei der Verdächtigen – eine Frau und zwei Männer – sitzen nun in Untersuchungshaft. Grund dafür: Bei ihnen bestehe Wiederholungsgefahr.



Zu den Festnahmen der Tatverdächtigen, die mindestens seit vier Monaten im Landkreis ihr Unwesen getrieben haben sollen, kam es schließlich bei drei zeitgleichen Wohnungsdurchsuchungen am Donnerstag gegen 6 Uhr in Borken, Neuental sowie Bad Zwesten.



Den Verhaftungen vorausgegangen sei ein umfangreiches Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Kassel und der Kriminalpolizei Homberg. Dieses richtete sich gegen eine 30- und eine 55-jährige Frau sowie einen 30- und einen 37-jährigen Mann aus dem Schwalm-Eder-Kreis wegen des Verdachtes des bandenmäßigen Einbruchdiebstahls.



Einbruchsdiebstähle: Drei von vier Tatverdächtigen in Untersuchungshaft

Nach den Festnahmen seien drei Tatverdächtige noch am Donnerstagnachmittag einer Haftrichterin des zuständigen Amtsgerichts in Fritzlar vorgeführt worden. Die zunächst ebenfalls festgenommene 55-jährige Frau wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.



Was die Anzahl der Taten betrifft, könne man aktuell noch keine genauere Angabe machen, sagt Dr. Stephan Schwirzer, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Kassel auf HNA-Anfrage. Grund dafür: „Wir halten uns bewusst vage, weil wir noch mitten in den Ermittlungen sind. Bei einigen Taten gibt es einen Anfangsverdacht und bei anderen einen dringenden Tatverdacht, weshalb es auch bereits Festnahmen gab“, erklärt er.



Die Tatverdächtigen sollen es bei ihren Beutezügen auf Wertgegenstände aller Art abgesehen haben. „Vorwiegend aber auf Bargeld und Schmuck“, so Polizei und Staatsanwaltschaft. Bei den Wohnungsdurchsuchungen sei entsprechendes Beweismaterial gefunden worden. „Die Auswertung der sichergestellten Gegenstände dauert noch an“, heißt es in der Mitteilung weiter. „Wir ermitteln unter Hochdruck weiter“, so Schwirzer. (Christina Zapf und Maja Yüce)