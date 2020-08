Sie will Türen offen halten: Petra Schwermann leitet das Diakonische Werk Schwalm-Eder

Petra Schwermann ist die neue Geschäftsführerin des Diakonischen Werkes des Kirchenkreises Schwalm-Eder. Die bisherige Pressesprecherin der Evangelischen Kirche Kurhessen Waldeck folgt auf Margret Artzt und wird am Sonntag, 16. August, mit einem Gottesdienst in der Homberger Stadtkirche St. Marien um 14 Uhr offiziell in ihr Amt eingeführt, das sie am 1. August übernahm.

Homberg - Mit der neuen Position verändert sich der Aufgabenbereich der Pfarrerin zum wiederholten Male. „Ich wollte wieder mehr mit den Menschen arbeiten“, sagt Schwermann. Nach dem Abitur hat sie in Bethel, Marburg und Heidelberg Theologie studierte. Die 49-Jährige will die Angebote der Diakonie zeitgemäß entwickeln. Zuletzt sei es indes vor allem darauf angekommen, die Angebote wegen der Coronakrise aufrecht zu erhalten.

Diakonie muss sich immer an den Menschen orientieren

Allein 16 hauptamtliche und 300 ehrenamtliche Mitarbeiter beschäftigt das Diakonische Werk Schwalm-Eder an seinen vier Standorten im Schwalm-Eder-Kreis. Die Tafeln in Homberg, Fritzlar, Melsungen und Schwalmstadt arbeiten nach pandemiebedingter Pause wieder, das freut Schwermann besonders. Die Mitarbeiter packen Tüten für die Bedürftigen, die sie abholen können. Auch die Beratungen laufen wieder an.

Neben telefonischer Betreuung finden auch wieder persönliche Gespräche statt. Wichtig für die diakonische Arbeit sei es, die Türen für die Menschen offen zu halten und auf deren Bedürfnisse in der aktuellen Situation zu schauen: Diakonie müsse sich immer an den Menschen orientieren.

„Ich habe mich für die Stelle der Geschäftsführerin entschieden, weil Kirche in der Arbeit der Diakonie ganz konkret wird“, sagt sie. „Christlicher Glaube hat immer mit dem Begriff Gemeinschaft zu tun.“ Das sei ihre Triebfeder gewesen, Theologie zu studieren. Nach den ersten Erfahrungen mit dem Glauben beim CVJM als Jugendliche hatte Petra Schwermann das Bedürfnis tiefer zu forschen. Doch allein bei dem Beruf als Pfarrerin blieb es nicht. Nach dem Abschluss des ersten Kirchlichen Examens studierte sie Sozialmanagement.

Schwermann arbeitete fünf Jahre lang als Pfarrerin

Sich selbst beschreibt Petra Schwermann als vielseitig – und das offenbart sich in ihrer beruflichen Biografie. Sie arbeitete in der Geschäftsleitung der Stiftung Heywinkel-Haus Osnabrück und war Unternehmensberaterin bei der Gesundheits-Consulting in Essen. Nach dem Vikariat in Kirchbauna und Hertingshausen war sie Assistentin des Landespfarrers für Diakonie. Einer ihre Schwerpunkte war bereits damals die Öffentlichkeitsarbeit. In Bad Hersfeld war sie Vorsitzende des Gesamtverbandes und der Vertreterversammlung in evangelischen Gemeinden und Informationsbeauftragte des Kirchenkreises. Seit 2013 war sie Leiterin der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit bei der Landeskirche in Kassel und deren Sprecherin. Zuvor arbeitete sie fünf Jahre lang als Pfarrerin der Johanneskirchengemeinde in Bad Hersfeld.

Gerade diese Vielfalt habe wohl den Zuschlag für ihre Bewerbung beim Diakonischen Werk gegeben. Denn die Arbeit als Diakoniepfarrerin hat viele Facetten, verlangt Organisations- und zugleich Verwaltungstalent als auch Kompetenz in Sachen Öffentlichkeitsarbeit. Demnächst will Schwermann mit ihrem Mann nach Homberg ziehen, denn sie möchte auch in dem Kontext leben, in dem sie arbeitet. In ihrer Freizeit wandert sie gern und sie will den Landkreis erkunden. Außerdem unterstützt sie Projekte der Müttergenesung und für Menschen mit Behinderungen in Russland. (Christine Thiery)