Das ändert sich am Campingplatz am Neuenhainer See

Neuental. Unter die Lupe genommen hat Prof. Dr. Heinrich Lang den Camping- und Ferienpark am Neuenhainer See. Sein Fazit ist nicht gerade schmeichelhaft.

„Die gesamte Anlage einschließlich aller Gebäude ist deutlich überarbeitungsbedürftig, beziehungsweise es müssen Ergänzungen und Vergrößerungen im Hinblick auf die Sanitärausstattung und die Rezeption vorgenommen werden, um zukunftsfähig zu werden“, so die Beurteilung aus campingtechnischer Sicht. Grund für den schlechten Zustand: In den vergangenen Jahren seien Investitionen in die Instandhaltung und Weiterentwicklung versäumt worden oder „waren zumeist nicht zielführend“, erklärte Professor Lang den Neuentaler Mandatsträgern.

Damit der Neuenhainer See für die Zukunft gerüstet ist, machte der Tourismus- und Camping-Experte zahlreiche Verbesserungsvorschläge. Die beginnen mit einer größeren Rezeption und Einfahrt sowie einer Änderung der gesamten Geländeplanung. Denkbar sei, die Einfahrt zum Restaurant zu verlegen und dort ein neues Rezeptions- und Sanitärgebäude zu bauen. Wichtig im kommenden Jahr sei ein Funktions- und Gebäudekonzept zu erstellen. Die Kosten für die Erneuerung des Campingplatzes veranschlagt Lang bis 2025 auf 1,5 Millionen Euro.

Defizite machte Lang nicht nur auf dem Platz, sondern auch im Bereich von Marketing und Preisen aus. Von deutlichen Schwächen spricht er im Bereich des Marketing. Dort würden zum Teil kostenlose Vertriebs- und Publikationsmöglichkeiten nicht genutzt. Auch lägen die Ausgaben für Werbung im Branchenvergleich mit 4000 Euro jährlich zu niedrig. Notwendig seien 15 000 bis 20 000 Euro.

Kritik übte Professor Lang auch bei der wirtschaftlichen Seite. Kosten und Erlöse seien zu stark mit der Gemeinde vermengt und nicht branchenüblich aufgearbeitet. Dominant auf der Einnahmenseite seien die Dauer- und Saisoncamper. Den Nettoumsatz pro Standplatz beziffert Lang zwischen 2015 und 2017 auf 761 Euro. Der Wert unterschritt den hessischen Durchschnitt von 1000 Euro. Übliche Umsätze bei gut geführten Campingbetrieben lägen bei 1500 bis 2000 Euro pro Platz und Jahr.

Durch eine Personalaufstockung besonders im Marketing und der Rezeption sei ein Erlös von über 1000 Euro pro Standplatz möglich. Um das Ziel zu erreichen seien Verbesserungen nötig. So sollten bis Pfingsten die Rezeption optisch aufgewertet und der Chemie-WC-Ausguss geschlossen und an eine Sanitärgebäude untergebracht werden. Langfristig, nämlich bis 2025, sollten das Marketing verbessert, mehr Duschen gebaut und Waschmaschinen und Trockner aufgestellt werden. Erneuert werden sollten Geschirrspülbecken und Kochgelegenheiten saniert. Das Fazit von Lang: „Die Anlage ist es wert saniert und ausgebaut zu werden.“

Veränderungen im Freizeitpark - neues Preissystem

Die Analyse von Prof. Heinrich Lang hinterließ bei den Neuenhainer Mandatsträgern Eindruck. Die geplante Preiserhöhung für die kommende Saison zog eine lebhafte Debatte nach sich. Bürgermeister Dr. Philipp Rottwilm erklärte, es sei nötig, mehr Geld in die Kasse zu bekommen, um die nötigen Neuerungen finanzieren zu können.

Bei Investitionskosten von bis zu 1,5 Millionen Euro bis 2025 müssten im Durchschnitt 140 000 Euro in den kommenden sieben Jahren vorhanden sein. Unter dem Strich sei dies eine Erhöhung des Budgets um 80 000 Euro. Im Gegenzug könnte durch eine Preiserhöhung bis 40 000 Euro mehr eingenommen werden. Erste Projekte wie ein neuer Eingang zur Gastronomie „Haus am See“ sowie Marketingmaßnahmen seien schon in diesem Jahr begonnen worden. Gleiches gelte für die Preisstruktur. Eine Erhöhung sei nötig, weil in den vergangenen vier bis fünf Jahren die Preise stabil waren.

Neu, nämlich nach Größe geordnet, wurden die Mieten für die Dauercamper. So gehe man von einem Grundbetrag von 750 Euro aus. Je nach Grundstücksgröße würden dann bis 1050 Euro im Jahr fällig. Umgerechnet seien dies 8,33 Euro pro Person und Monat mehr. Positiv wertete SPD-Sprecher Uwe Heintzemann die Preiseerhöhung, denn damit ginge eine Qualitätsverbesserung einher. Und die Investitionen würden durch wachsende Einnahmen zurückkommen. Dennoch riet er, der Bürgermeister möge mit den Campern reden, um ihnen die neuen Preise zu erklären. Dem pflichtete auch CDU-Sprecher Frank Käufler bei. Die Camper sollten sehen, dass sie einen Gegenwert für höhre Platzmieten erhalten.

Dass auf dem Campingplatz etwas gemacht werden müsste, sah auch Benjamin Veith (Bürgerliste). Doch er riet, die Preiserhöhung um ein Jahr zu verschieben, damit die Camper die Änderungen zunächst sehen. Er befürchtet, dass zahlreiche Dauer- und Saisoncamper den Platz verlassen. Manfred Emde (FDP) wertete die neuen Preise als Zeichen, dass am Neuenhainer See etwas passiert. Und Karl-Heinz Theis riet, bei den anstrebten Veränderungen die Zielgruppe im Auge zu behalten. Schließlich sprachen sich die Mandatsträger mit einer Nein-, 17-Ja-Stimmen und zwei Enthaltung für die neue Preisstruktur aus.