Bürgermeisterwahl in Neuental: Dr. Philipp Rottwilm wird neuer Rathauschef

Neuental. Dr. Philipp Rottwilm wird neuer Bürgermeister von Neuental. Bei der Wahl am Sonntag erhielt der SPD-Kandidat 59,1 Prozent der Stimmen. Hier gibt es alle Infos und Ergebnisse.

Aktualisiert um 20.56 Uhr - Dr. Philipp Rottwilm (SPD) wird neuer Bürgermeister. Der Kandidat der SPD wurde bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag mit 59,1 Prozent der Stimmen gewählt. Gegenkandidat und Amtsinhaber Kai Knöpper (FDP) erhielt 40,9 Prozent der Stimmen. 83,6 Prozent der Wahlberechtigen gingen zur Wahlurne.

Die beiden Kandidaten im Überblick:

Kai Knöpper

Seit zwölf Jahren ist der 46-jährige Kai Knöpper (FDP) Bürgermeister von Neuental. Knöpper wurde 1971 in Hamm als viertes Kind geboren. Nach dem Abitur absolviert er eine Ausbildung zum Diplom Verwaltungswirt und war unter anderem beim Regierungspräsidium Kassel tätig. Von 2002 bis 2004 studierte er neben dem Beruf und schloss als Master of Public Administration ab. Im Jahre 2005 wurde Knöpper zum ersten Mal Bürgermeister von Neuental. Er ist seit zehn Jahren verheiratet und zwei Töchter. In seiner Freizeit verreist Knöpper gerne ins europäische Ausland, bevorzugt nach Portugal.

+ Kai Knöpper (FDP). © privat/nh

Dr. Philipp Rottwilm

Der 33-jährige Dr. Philipp Rottwilm tritt für die SPD an. Nach dem Abitur absolvierte ein Studium der Betriebswirtschaft in Mannheim und schloss es 2010 als Diplom Kaufmann an. Danach war er vier Jahre Mitarbeiter für den ehemaligen Bundesminister Wolfgang Tiefensee. Seinen Doktor in Politischer Ökonomie erlangte Rottwilm in Oxford (England). Seitdem arbeitet er als Berater von öffentlichen Verwaltungen in ganz Deutschland, um ihre Organisation und Arbeitsprozesse zu modernisieren und zu verbessern. Seine Freizeit verbringt der seit kurzem verheiratete Rottwilm in der Familie und mit Freunden, spielt ab und an Tischtennis, Fußball und Gitarre und steht sonntags am heimischen Herd.

+ Dr. Philipp Rottwilm (SPD). © privat/nh

Die Ergebnisse der Bürgermeisterwahl in Neuental finden Sie am Sonntag, 24 September, an dieser Stelle. Außerdem haben wir eine Übersicht aller Bürgermeisterwahlen in den nordhessischen Städten und Gemeinden sowie einen Live-Ticker zur Bundestagswahl in der Region für Sie.