Campen am Neuenhainer See: Urlaub bei Regen und Wind

Von: Lea Beckmann

Teilen

Sie sind nicht weggeschwommen: Matthias und Bianca Biewald zelteten trotz Regen am Neuenhainer See. © Lea Beckmann

Jede Menge Regen sorgt dafür, dass weniger Camper am Neuenhainer See Urlaub machen. Doch einige Gäste trotzen dem schlechten Wetter.

Neuenhain – Viele gehen dem Trend des Campens auch in diesem Sommer wieder nach – eigentlich. Zumindest war es so am Neuenhainer See an den langen Wochenenden über die Feiertage im Juni. „Da waren wir komplett ausgebucht“, sagt der stellvertretende Platzwart Sven Wende. Doch jetzt in den Sommerferien macht das Wetter den Campern einen Strich durch die Rechnung.

„Eigentlich waren wir die ersten beiden Sommerferienwochen ausgebucht, aber immer mehr stornieren ihre Reise oder fahren früher nach Hause“, so Wende. Der Campingplatz sei derzeit nur zu 30 bis 40 Prozent ausgelastet.

Viel Regen: Camper verlassen Neuenhainer See früher als geplant

Die Campinggäste Bianca und Matthias Biewald haben sich nun auch dafür entschieden, früher abzureisen. „Eigentlich wollten wir bis nächste Woche Freitag bleiben, aber das Wetter soll nicht besser werden“, sagt Bianca Biewald. Die beiden sind dieses Jahr schon zum dritten Mal am Neuenhainer See. „Wir sind auch wirklich harte Camper, waren auch fünfmal im See schwimmen. Aber diesmal haben wir leider die falschen Wochen erwischt und der Wind pfeift ganz schön stark“, sagt Matthias Biewald.

Doch auch wenn sie nun früher ihr Zelt wieder abbauen, hatten sie während ihres Aufenthaltes keine Langeweile. „Unser Zelt ist wirklich groß, sodass wir bequem darin sitzen können und Spiele spielen konnten“, sagt Bianca Biewald. Und eines steht auch schon fest: „Wir kommen wieder – über Fronleichnam, das ist schon gebucht“, sagen die beiden aus Eschwege stammenden Camping-Fans.

Neuenhainer See: Dauercamper trotzen dem schlechten Wetter

Auch die Dauercamper lassen sich trotz Regen und Wind nicht die Laune verderben. „Wir lieben jedes Wetter“, sind sich Elke und Paule Breiter einig. Das Ehepaar aus Wabern zählt schon seit mehr als 20 Jahren zu den Dauercampern am Neuenhainer See. „Das Campen ermöglicht uns, unabhängig zu sein, und man ist viel an der frischen Luft“, sagt Elke Breiter.

Sie lassen sich vom Regen nicht die Laune verderben: die Dauercamper Elke und Paule Breiter. © Lea Beckmann

Doch langweilig werde es ihnen auch bei schlechtem Wetter nicht. „Als Dauercamper macht man das gleiche, wie in seinem Haus – wir schauen eben mal mehr Fernsehen und sind nicht so oft draußen“, sagt Paule Breiter. Doch sie merken auch, dass es diesen Sommer ruhiger ist. „Für die Saisoncamper ist das Wetter natürlich ärgerlich“, sagt Elke Breiter.

Kontrolle mit Drohne: Welche Stellplätze können optimiert werden?

Wie auf Wacken sei es „zum Glück“ nicht auf dem Campingplatz. „Es gibt zwar die ein oder andere Wasserlache, aber ansonsten sieht es gut aus“, sagt Sven Wende. Damit es auch weiterhin zu keinen großen Schwierigkeiten bei möglichem Hochwasser kommt, soll der Platz demnächst mit einer Drohne abgeflogen werden.

„Damit wollen wir schauen, welche Stellplätze noch optimiert werden müssen“, erklärt er. Zum Beispiel könne man sie anheben, damit das Wasser besser abfließen kann. Trotz des Regens blickt das Team des Neuenhainer Sees positiv nach vorne. „Wir hoffen, dass das Wetter besser wird“, so Wende. (Lea Beckmann)