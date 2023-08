Dr. Philipp Rottwilm (SPD) will weiterhin Bürgermeister in Neuental bleiben

Von: Lea Beckmann

Neuental ist seine Heimat und sein Lieblingsplatz ist am Neuenhainer See: Dr. Philipp Rottwilm tritt als alleiniger Kandidat in Neuental zur Bürgermeisterwahl an. © Lea Beckmann

Dr. Philipp Rottwilm ist der einzige Kandidat, der am 8. Oktober bei der Bürgermeisterwahl in Neuental antritt. Er möchte weiterhin Bürgermeister bleiben.

Neuental – Den Leerlauf legt Dr. Philipp Rottwilm nicht gerne ein. Er gibt viel lieber Tempo. Und genau das möchte er auch gerne in den nächsten sechs Jahren beruflich für Neuental geben. Deshalb kandidiert der SPD- Mann für eine weitere Amtszeit. Er tritt bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag, 8. Oktober, als alleiniger Bewerber an.

Das Gas geben, also die Energie, liege bei ihm in den Genen. Da könne er gar nichts gegen tun, sagt er. „Am Mittagstisch haben wir mit der ganzen Familie schon immer laut diskutiert – Politik war meist ein zentrales Thema bei uns“, sagt Rottwilm. Er ist in der achten Generation Neuentaler. „Neuental ist meine Heimat und das wird immer so bleiben“, sagt der 38-Jährige. Geboren ist Rottwilm in Lüdinghausen (Nordrhein-Westfalen), „aber da kann ich mich gar nicht dran erinnern“, sagt er. Denn dort „im Exil“, wie er es nennt, verbrachte er nur die ersten zwei Jahre seines Lebens. Dann ging es nach Bischhausen zu seiner Großmutter.

Rottwilm wohnt in Bischhausen mit seiner Frau Katharina Beckmann-Rottwilm, seinem Sohn Jakob „und im November dann mit unserem zweiten Kind“, erzählt er. Dann seien endlich mal die Männer im Hause Rottwilm in der Überzahl, erzählt er und verrät damit schon das erwartete Geschlecht seines Nachwuchses. Der 38-Jährige selbst ist mit zwei Schwestern aufgewachsen.

Philipp Rottwilm will in seine zweite Amtszeit starten

Die Familie steht bei Rottwilm an erster Stelle, das betont er immer wieder. Und er weiß auch, dass sein Job, sein Engagement – das berufliche Vollgas geben – ohne die Unterstützung seiner Frau und seiner Eltern nicht möglich wäre. „Sie verzichten wirklich auf viel“, erklärt er. Manchmal auch auf gemeinsame Zeit, das ist ihm bewusst. „Aber sie standen und stehen immer hinter mir – auch jetzt für meine erneute Kandidatur“, ergänzt er.

Für Rottwilm war klar, wenn er Bürgermeister wird, will er nicht nur eine Amtszeit der Chef im Rathaus sein. „Die Projekte, die man angeht, brauchen ihre Zeit, dafür reicht eine Wahlperiode nicht“, erklärt er. Projekte dieser Art seien zum Beispiel der Ausbau des Bahnhofsvorplatzes in Zimmersrode und der Ausbau der Radwege in und um Neuental. Die damit einhergehende Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs will er auch weiterhin verfolgen.

2017 ist Rottwilm das erste Mal zur Bürgermeisterwahl angetreten. Sein Ziel: Neuental lebenswerter gestalten. Vor sechs Jahren trat er gegen den damaligen Amtsinhaber Kai Knöpper (FDP) an. Nun ist Rottwilm alleiniger Kandidat. „Demokratie lebt eigentlich davon, dass die Bürger die Wahl haben“, sagt er nachdenklich. Aber der 38-Jährige ist auch nicht enttäuscht, dass es keinen Gegenkandidaten gibt. „Das zeigt Wertschätzung für mich“, sagt er.

Ich freue mich über jede Stimme, denn jede ist eine Bestätigung für die vergangenen sechs Jahre.

Obwohl es als alleiniger Kandidat nicht leicht sein wird, die Menschen in die Wahllokale zu locken, will Rottwilm eine hohe Wahlbeteiligung erreichen. Es sollten mindestens 60 Prozent sein, alles darunter wäre nicht gut, sagt er. „Ich freue mich über jede Stimme, denn jede ist eine Bestätigung für die vergangenen sechs Jahre“, betont er. Helfen beim Stimmenfang soll ihm sein Wahlkampf. Denn den führt er auch – ohne Gegenkandidaten. „Es gibt Plakate, Flyer und ich bin überall unterwegs“, erklärt er. Wieder gibt er Vollgas, denn er führe seinen Wahlkampf so, als wären noch drei weitere Kandidaten im Rennen.

Rottwilm will weiterhin eine Kommune mit soliden Finanzen führen, denn „wir haben in den vergangenen Jahren ungefähr zehn Millionen Euro Schulden abgebaut.“ Zudem will er unter anderem Neuental als Gewerbestandort stärken, um Arbeitsplätze zu schaffen, die Gewerbesteuer zu steigern und Wertschöpfung vor Ort zu generieren. Außerdem müsse Neuental stärker in der Jugendarbeit und beim Thema Wohnen im Alter werden. Es gebe zu wenig barrierfreie Wohnungen. Auch dafür will er sich einsetzen.

Rottwilm ist in der Welt rumgekommen

Doch wie kam er überhaupt dazu, Bürgermeister zu werden? Bevor Rottwilm sich komplett für Neuental entschieden hat, ist er viel rumgekommen: Spanien, Italien, USA, Singapur und England gehörten zu seinen Aufhalten nach dem Abitur in Oberurff. Zuvor studierte er in Mannheim Betriebswirtschaftslehre. Als er dann in England promovierte, lernte er auch seine Frau kennen. Später arbeitete er als Berater von öffentlichen Verwaltungen, um Arbeitsprozesse zu verbessern und zu modernisieren. Seit 2016 ist er Mitglied des Kreistages des Schwalm-Eder-Kreises und war schon, bevor er Bürgermeister wurde, jahrelang in der Neuentaler Gemeindevertretung. Bald spürte er, dass er selbst etwas in und für Neuental bewegen will, eine Idee reifte in ihm: Er wollte Bürgermeister werden. „Es ist einfach ein richtiger schöner Job“, sagt er heute.

Und weil das Amt viel Zeit verschlingt, müssten auch seine Hobbys öfter mal hinten anstehen. „Ich spiele Fußball und Tischtennis“, sagt er. „Die Jungs müssen dreimal anrufen, dann bin ich auch mal bei einem Fußballspiel dabei“, erzählt er. Denn beim dritten Anruf weiß Rottwilm, das wirklich Not am Mann ist. „Danach habe ich immer zwei Tage Muskelkater“, sagt er und lacht. Wenn er dann doch noch etwas Zeit findet, spielt Rottwilm in einer Band. Er spielt Gitarre und singt. Es ist also nicht nur beruflich, sondern auch privat einiges los bei Rottwilm. Doch das gefällt dem 38-Jährigen, der gerne mit Vollgas unterwegs ist.

Steckbrief zum Bürgermeisterkandidaten

Geburtsort: Lüdinghausen

Lüdinghausen Geboren: 28.08.1984

28.08.1984 Wohnort: Bischhausen

Bischhausen Familienstand: verheiratet

verheiratet Beruf: Bürgermeister

Bürgermeister Berufliche Stationen: Mitarbeiter im Deutschen Bundestag, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Berater von öffentlichen Verwaltungen und seit 2017 Bürgermeister in Neuental

Mitarbeiter im Deutschen Bundestag, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Berater von öffentlichen Verwaltungen und seit 2017 Bürgermeister in Neuental Parteizugehörigkeit: SPD

SPD Ehrenämter: stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Kreistag, SPD Kreisvorsitzender, DRK-Kreisvorstand, zahlreiche Vereine, zum Beispiel Förderverein SG Neuental/Jesberg, Feuerwehr Bischhaussen und Heimatverein Zimmersrode

stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Kreistag, SPD Kreisvorsitzender, DRK-Kreisvorstand, zahlreiche Vereine, zum Beispiel Förderverein SG Neuental/Jesberg, Feuerwehr Bischhaussen und Heimatverein Zimmersrode Hobbys: Fußball, Tischtennis, Gesang und Gitarre in einer Band, Kochen

Fußball, Tischtennis, Gesang und Gitarre in einer Band, Kochen Leibspeise: Ahle Wurscht

Ahle Wurscht Lieblingslied: Zu viele – aktuell deutscher Indierock

