Elfriede und Otto Klaßnitz aus Neuenhain sind seit 60 Jahren verheiratet

Diamantene Hochzeit

+ © Maike Lorenz Elfriede (84) und Otto Klaßnitz (82) aus Neuenhain feiern ihre Diamantene Hochzeit. © Maike Lorenz

Elfriede und Otto Klaßnitz aus Neuenhain feiern Diamantene Hochzeit. Seit 3. August 1963 sind sie verheiratet. Sie verlobten sich, nachdem sie sich zwei Tage kannten.

Neuenhain – Eigentlich hatte Otto Klaßnitz aus Frielendorf Ostern 1963 lediglich Urlaub auf einem Bauernhof im bayerischen Rothenburg ob der Tauber machen wollen. „Dass ich mich zwei Tage später verloben würde, damit hätte ich nicht gerechnet“, sagt der 82-Jährige. Dort im Urlaub lernte der damals 22-Jährige seine Frau Elfriede, damals 24, kennen. Ihrer Familie gehörte der Bauernhof.

Und dann ging alles schnell. Otto Klaßnitz sagt: „Wir haben uns am Ostersonntag verlobt und saßen gemeinsam im Restaurant des Hotels Reichsküchenmeister.“ In dem Hotel arbeitete zu dem Zeitpunkt Elfriede Klaßnitz jüngerer Bruder Erich Ordner. „Als Ellis Bruder von der Verlobung erfuhr, lief er zuerst ganz aufgeregt zu seinem Chef und rief: ‘Meine Schwester verlobt sich und den Mann habe ich noch nie gesehen!’“, sagt Otto Klaßnitz und schmunzelt. „Ihr Bruder war fix und fertig.“

Paar heiratete vor 60 Jahren standesamtlich und kirchlich

Am 3. August 1963, vor 60 Jahren, heiratete das Paar zunächst standesamtlich und zehn Tage später kirchlich. „Wir mussten heiraten, damit wir in unsere neue Wohnung in Frielendorf einziehen konnten“, sagt Elfriede Klaßnitz. „Die Wohnung kostete zwar nur 40 Mark Miete, aber dafür haben wir Garten und Haus in Ordnung gehalten, wenn die Vermieterin im Urlaub war. Weil sie damals im September verreiste, hieß es, dass wir bis dahin geheiratet haben müssen.“

An eines können sich die beiden am Hochzeitstag besonders erinnern: die traditionelle Brautentführung. „Meine Arbeitskollegen von der AEG haben mich nach der Trauung entführt“, sagt Elfriede Klaßnitz. Nicht geplant war aber, dass Otto Klaßnitz’ Autoschlüssel nach der Trauung beim Bruder seiner Ehefrau lagen und für ihn nicht erreichbar waren. „Ich musste mein eigenes Auto kurzschließen und habe dann verschiedene Lokale angefahren“, sagt Otto Klaßnitz. Anderthalb Stunden habe es etwa gedauert, bis er seine Ehefrau und deren „Entführer“ gefunden habe.

Elfriede und Otto Klaßnitz sammelten auf Reisen mit Zelt und Wohnwagen viele Erinnerungen

In den sich anschließenden 60 Ehejahren zog das Paar nach Neuenhain, bekam zwei Kinder und sammelte insbesondere auf gemeinsamen Reisen mit Zelt und Wohnwagen viele Erinnerungen. „Wir sind viel rumgekommen“, erinnert sich Otto Klaßnitz und zählt zahlreiche alte Reiseziele auf: „Rhein, Harz, Ostsee, Nordsee, Spanien, Jugoslawien, Madrid – man müsste fragen, wo wir nicht waren.“

+ Elfriede und Otto Klaßnitz am Tag ihrer kirchlichen Trauung im August 1963. © Privat

Dass es mittlerweile nur noch wenige Ecken in Deutschland gibt, die Otto Klaßnitz nicht gesehen hat, liegt auch daran, dass er nach seiner Ausbildung zum Bergmann zunächst als Soldat und schließlich als Lkw-Fahrer arbeitete. Wenn seine Ehefrau nicht arbeiten musste, ist sie auch manchmal mit ihm im Lastwagen mitgefahren. „Dann musste ich immer zu ihr sagen: ‘Du bist hier nicht zum Schlafen, sondern für die Unterhaltung’“, sagt der 82-Jährige.

Mittlerweile verbringt das Ehepaar viel Zeit in ihrem großen Garten. „Außerdem mache ich viele Handarbeiten. Ich häkle und stricke“, sagt Elfriede Klaßnitz. Das Rezept für eine so lange Ehe? „Miteinander reden und nicht gleich davonlaufen, wenn es ein bisschen quer geht“, sagt Otto Klaßnitz. Seine Ehefrau sagt über den 82-Jährigen zudem: „Wenn ich Heimweh hatte, hat er das immer gemerkt und gesagt: ,Pack’ die Sachen, wir fahren nach Hause’.“ (Maike Lorenz)