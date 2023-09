Bald freie Fahrt und eine neue Kita: In Neuental wird an vielen Stellen gebaut und umgestaltet

Von: Lea Beckmann

Freie Fahrt ab Freitag: Die Sanierungsarbeiten an der Ortsdurchfahrt Gilsa/Bischhausen sind abgeschlossen. Seit Oktober vergangenen Jahres liefen die Arbeiten, die in zwei Bauabschnitte aufgeteilt wurden. © Lea Beckmann

In Neuental bewegt sich so einiges: Es wird an vielen Stellen gebaut und umgestaltet.

Neuental – In der Gemeinde Neuental schreiten viele Bauprojekte voran. Dorfgemeinschaftshäuser werden saniert, am Neuenhainer See entsteht ein Kiosk und ein neues Spielgerät wird aufgebaut. Einige Großprojekte neigen sich sogar dem Ende zu, zum Beispiel die Sanierung der Ortsdurchfahrt Bischhausen/Gilsa und der Umbau der Kindertagesstätte Lummerland in Zimmersrode. Ein Überblick:

Ortsdurchfahrt: Das sind erfreuliche Nachrichten: Am Freitag, 8. September, wird nun die Sperrung der Ortsdurchfahrt Gilsa/Bischhausen aufgehoben. „Die Asphaltierungsarbeiten sind erledigt“, sagt Bürgermeister Dr. Philipp Rottwilm. Eigentlich hätte die Straße bereits Mitte August freigegeben werden sollen, nun ist es September. „Das ist noch zu vertreten“, sagt er. Seit dem 13. März war die Ortsdurchfahrt für den zweiten Bauabschnitt gesperrt. Dieser Abschnitt betraf den Bereich zwischen der Alsfelder Straße auf Höhe der Hausnummer acht in Bischhausen bis zum Ortseingang Gilsa.

Die Strecke des ersten Bauabschnitts von der Kreuzung zur Bachstraße/Lange Wiese in Gilsa bis Ortsausgang Richtung Reptich wurde im vergangenen Jahr erneuert. „Wir haben die Teilabschnitte der Landesstraße gemeinsam mit Hessen Mobil grundhaft saniert und unter anderem noch die Gehwege und Wasserleitungen erneuert“, so Rottwilm. Das Projekt wurde gemeinsam mit dem Land Hessen umgesetzt. Die Kosten belaufen sich auf etwa 1,6 Millionen Euro.

Auch der Umbau in der Kindertagesstätte Lummerland ist nun nach zwei Jahren Bauzeit abgeschlossen

Kita Lummerland: Auch der Umbau in der Kindertagesstätte Lummerland ist nun nach zwei Jahren Bauzeit abgeschlossen. „Im Außenbereich werden momentan nur noch die Spielgeräte aufgestellt“, sagt Rottwilm. Die offizielle Eröffnung findet am Samstag, 23. September, ab 11 Uhr statt. „Das Projekt hat klein angefangen und ist Stück für Stück gewachsen“, erklärt der Bürgermeister. Durch den Umbau ist eine weitere Krippengruppe dazugekommen – somit gibt es nun zwei. Außerdem wurde der Innenbereich umgebaut und am Gebäude wurde aufgestockt, sodass die Personalräume nun nach oben verlegt werden konnten. Die gesamten Umbauarbeiten fanden während des laufenden Betriebes statt. „Das war eine Herausforderung, aber es hat sich gelohnt“, sagt er. Nun können bis zu 124 Kinder betreut werden – zuvor lag die Kapazität bei 90 Kindern. 1,4 Millionen Euro kostet das gesamte Projekt. Die Förderung liegt bei 950 000 Euro. „Gefördert wurde es von Bund, Land und Landkreis“, so Rottwilm.

Und noch eine Besonderheit: Am Tag der Einweihung erhält die Kita eine Zertifizierung der Stiftung Kinder forschen. „Damit ist der Kindergarten als Haus der kleinen Forscher zertifiziert“, so der Bürgermeister.

In Bischhausen gibt es ganz bald einen neuen Dorfplatz

Neuenhainer See: „Piratenschiff in Sicht“ heißt es bald am Neuenhainer See. Dort wird zurzeit das neue Großspielgerät in Form eines Piratenschiffes aufgebaut. Die Arbeiten am neuen Kiosk liegen in den letzten Zügen. „Dort fehlen nur noch der Innenanstrich und die Einrichtung“, sagt Rottwilm.

Dorfentwicklung: Auch im Bereich Dorfentwicklung geht es in Neuental voran. Das Gebäude Am Burggraben 13 in Bischhausen ist abgerissen und nun wird der Dorfplatz gebaut. „Das war dort eine sehr beengte Stelle und schon jetzt ist dort viel mehr Luft“, so Rottwilm. Im Herbst soll voraussichtlich der Dorfplatz eingeweiht werden.

Der neue Dorfplatz: So soll der Bereich an der Straße Am Burggraben 13 aussehen. © Gemeinde Neuental

Die vier Dorfgemeinschaftshäuser in Dorheim, Bischhausen, Gilsa und Neuenhain werden zurzeit saniert. Jedes DGH wird mit 135 000 Euro aus dem Projekt Dorfentwicklung gefördert. Die Häuser werden energetisch saniert, sollen barrierefrei werden, bekommen neue Fenster und Türen und auch die Sanitärbereiche werden erneuert.

Glasfaserausbau: „Der Tiefbau ist abgeschlossen“, sagt Rottwilm zum Glasfaserausbau durch die Firma Goetel in der Gemeinde. Neuental hatte sich für ein Spülbohrverfahren entschieden, sodass es zu weniger Beeinträchtigungen im Straßenbau kam. Die Leitungen werden dabei verlegt, ohne einen Graben auszuheben. Dadurch seien öfter Hausanschlüsse getroffen wurden, „unser Wasser-Team hatte viel zu tun“, so Rottwilm. Aber: „Insgesamt lief der Glasfaserausbau gut und schnell, wir sind wirklich zufrieden“, sagt er. (Lea Beckmann)