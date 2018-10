Kürbisse mit Schriftzug: Familie baut in Gilsa 50 verschiedene Sorten an

Einige Exemplare sind beschriftet

+ © Kerstin Diehl Frisch vom Acker direkt zu den Kunden. Kurz vor dem Verkauf bürsten die Kürbisbäuerinnen Ingeborg Schmidt (links) und Tochter Susanne Lindner beschriftete und unbeschriftete Kürbisse ab. © Kerstin Diehl

Gilsa. Herbstzeit ist Kürbiszeit. 50 verschiedene Sorten Zier- und Speisekürbisse in allen Formen und Farben verkaufen Susanne und Karsten Lindner an der Ortsdurchfahrt in Gilsa.