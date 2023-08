HNA-Serie „Am Gartenzaun“: Schlierbach ist ein Dorf der Gemeinschaft

Neuentaler Ortsteil

+ © Lea Beckmann Jürgen Hilger (von links), Norbert Erxleben, Auguste Erxleben und Wilfried Zeiß sitzen auf dem Hof der Familie Hilger gerne mal zusammen. © Lea Beckmann

Den zweiten Stopp für unsere Serie „Am Gartenzaun“ legten wir in Schlierbach ein. Bei sonnigem Wetter gaben uns die Schlierbacher einen Einblick in ihr gemeinschaftliches Leben.

Schlierbach – „Wir sind der Ort zwischen Autobahn und Bundesbahn“, sagt stellvertretender Ortsvorsteher Frank Szeltner. Und untertreibt damit sehr. Denn der Ort hat viel mehr zu bieten. Schlierbach ist ein Dorf der Gemeinschaft. Das hat auch Ortsvorsteherin Lisa Heinmüller schnell gemerkt, als sie 2007 von ihrem Mann das erste Mal mit nach Schlierbach genommen wurde. „Er hat mich auf einem Dorffest dann plötzlich alleine stehen lassen, aber das blieb nicht lange so“, sagt sie. Wer in Schlierbach wohne, habe die Möglichkeit sich im Dorf einzubringen.

+ Die Jugendfeuerwehr in Schlierbach hat sich für den Landesentscheid qualifiziert: Hannah Lieske (von links), Simon Bahls, Neil Gottschling, Silas Bahls und Nils Stöcker sind schon fleißig am Üben. © Lea Beckmann

Selbst die ganz jungen Schlierbacher sind im Dorf aktiv. „Wir haben als einziger Neuentaler Ortsteil wieder seit vergangenem Jahr eine Kinderfeuerwehr“, sagt Johannes Ochs. Insgesamt sind elf Kinder in der Abteilung. „Am besten gefällt mir das Knoten knüpfen“, sagt Arne Diehl. Die anderen Kinder nicken und zeigen ihr Können – sogar mit geschlossenen Augen knoten sie das Seil. Auch die Jugendlichen der Feuerwehr haben einiges zu bieten. „Seit 21 Jahren haben wir uns endlich mal wieder für den Landesentscheid qualifiziert“, sagt Johannes Ochs. Darauf ist das gesamte Dorf mächtig stolz.

+ Seit vergangenem Jahr gibt es wieder eine Kinderfeuerwehr in Schlierbach. So kann der Nachwuchs gesichert werden: von links Johannes Ochs, Arne Diehl, Henry Lieske, Lotte Keim und Luis Zeiß. © Lea Beckmann

In Schlierbach leben 276 Einwohner – davon sind 30 unter 18 Jahren, 143 sind zwischen 18 und 60 und über 60 Jahre sind 103 Einwohner. Die Dorfältesten sind Elfriede Kohl (95) und Hans Hilger (92). Elfriede Kohl sitzt auf ihrer Terrasse und spielt mit ihrer Freundin „Mensch ärgere Dich nicht“. So sieht man die beiden im Sommer öfter. „Ich gehe oft zu Elfriede, dann bin ich wenigstens nicht allein“, sagt Edith Beil. Die beiden sind schon über 25 Jahre befreundet. Kohl ist in Schlierbach geboren und aufgewachsen. „Früher hatten wir eine Molkerei, Geschäfte und Kneipen“, erinnert sie sich.

+ Sie sind schon über 25 Jahre befreundet und spielen nachmittags gerne „Mensch ärgere Dich nicht“: Edith Beil (links) und Elfriede Kohl. © Lea Beckmann

Die alte Molkerei wurde zu einem Treffpunkt umgebaut – nicht nur für das Dorf, auch viele Radfahrer machen dort einen Zwischenstopp. Aber nicht nur die Molkerei ist ein Gemeinschaftsort in Schlierbach, auch das alte Backhaus. „Wir haben den Ofen gemeinsam grunderneuert und es wird noch regelmäßig gebacken“, sagt Frank Szeltner. Viele Projekte packen die Schlierbacher gemeinsam an – so auch den Mehrgenerationenspielplatz mitten im Dorf. „Es gibt auch immer gemeinsame Arbeitseinsätze, zum Beispiel, um den Spielplatz oder den Friedhof sauber zu halten – da macht das ganze Dorf mit“, betont Heinmüller.

+ Er wohnt seit über 50 Jahren in Schlierbach und ist der älteste Bewohner: Hans Hilger. © Lea Beckmann

Dieses Gemeinschaftsgefühl schätzen auch Auguste Erxleben und Wilfried Zeiß. Sie sitzen gemeinsam mit Jürgen Hilger und Norbert Erxleben im Hof. „Wir genießen die Ruhe, wenn nicht die Autobahn dazwischen funkt“, sagt Jürgen Hilger. Seitdem die A 49 bis nach Schwalmstadt ausgebaut wurde, hören die Schlierbacher den Verkehr stärker. „Und natürlich hören wir den Schlepperverkehr vom Lohnunternehmen Schenk“, sagt Hilger. Seit zehn Jahren ist das Unternehmen in Schlierbach.

+ Bei ihm im Garten gibt es alles an Obst und Gemüse: Jürgen Hilger liebt seine Blumen. © Lea Beckmann

Die vielen bunten Gärten fallen in Schlierbach auf – so wie der von Jürgen Keim. Da wächst fast alles, was man braucht – Stangenbohnen, eine Wassermelone, Blumen, Brombeeren und vieles mehr. Was man dort allerdings noch nicht findet, ist eine Skulptur von Birgit Derx. Sie ist Steinbildhauerin und fertigt aus Sandsteinen unter anderem Köpfe und Figuren an. Auf ihrem Hof blickt man in unterschiedliche Gesichter. „Mit der Mimik kann man spannende Ausdrücke anfertigen“, sagt sie.

+ Gesichter mit unterschiedlichen Mimiken findet man bei ihr auf dem Hof: Birgit Derx hat die Steinbildhauerei zum Hobby gemacht. © Lea Beckmann

Was auffällt, sind die bunt verzierten Stelen. „Die konnte jeder Bewohner bei unserer 825-jährigen Dorffeier anfertigen, und nun haben fast alle eine Stele im Garten“, erklärt Heinmüller. Schlierbach – ein Ort der Gemeinschaft. (Lea Beckmann)