Dialog durch Kunst in Neuental

Von: Sascha Hoffmann

Im Märchenwald der Realität: Johannes Schaaf zwischen seinen Rotkäppchen-Figuren. © Sascha Hoffmann

Der Künstler Johannes Schaaf aus Neuental will mit seinen Rotkäppchen-Figuren den Austausch zwischen Befürwortern und Gegnern des interkommunalen Gewerbegebietes anstoßen.

Bischhausen – Als Johannes Schaaf vor vier Jahrzehnten seine Zelte in Frankfurt am Main abbrach und im kleinen Bischhausen wieder aufbaute, tat er das aus einem gut nachvollziehbaren Grund: „Wegen der Schönheit, der Ruhe und der Stille.“

All das sieht der 79-Jährige, der sich mit seiner Frau in und rund ums alte Schulhaus ein idyllisches Wohnparadies geschaffen hat, nun gefährdet. Er hat Angst, sieht die lieb gewonnene Idylle durch Pläne für ein interkommunales Gewerbegebiet gefährdet, welches der Zweckverband Interkommunale Zusammenarbeit Schwalm-Eder-West, der sich aus Bad Zwesten, Borken, Jesberg, Neuental und Wabern zusammensetzt, plant. Konkret gehe es um das Vorhaben, ein Lidl-Logistikzentrum an der A 49 zu errichten. Johannes Schaaf befürchtet nicht nur die Zerstörung der Natur, sondern auch eine Verkehrsexplosion durch 200 zusätzliche Lastwagenbewegungen und 300 Mitarbeiter-Autos.

Mit Kunst zum kritischen Nachdenken anregen

Um auf die Schattenseiten dieses Vorhabens aufmerksam zu machen, organisiert er unter dem Titel „Rotkäppchen im Wunder-/Märchenland“ eine Vernissage, bei der er Rotkäppchen und den Wolf als Sinnbilder für die Konfliktparteien einsetzt.

Sie sollen Original-Zitate wie „Gib doch Ruhe, die Bagger rollen doch hier noch nicht“ oder „Ist doch alles demokratisch beschlossen“ in die Welt bringen, die Schaaf tagtäglich in seiner Wahlheimat zu hören bekommt. Sein Ziel ist es, eine Diskussion zu eröffnen, denn „von unseren Politikern werden nur die Vorteile gesehen“, sagt Schaaf. Er will, dass „endlich miteinander gesprochen wird“.

Deshalb hat er alle beteiligten Entscheidungsträger und Bürger zur Vernissage eingeladen, die am morgigen Samstag, 9. September, um 11 Uhr beginnt und für die die Parkplätze des benachbarten Rewe-Marktes zur Verfügung stehen. Es handelt sich um sechs Schaubilder, die am nördlichen Rand eines Ackers in Bischhausen, im Schatten der potenziellen Baustelle, ausgestellt werden. „Ich versuche mit meinen Mitteln als Künstler zu intervenieren“, sagt er und will das kritische Nachdenken und den Austausch zwischen Befürwortern und Gegnern anstoßen.

Lidl-Logistikzentrum würde Antlitz von Bischhausen verändern

Der Termin ist kurzfristig angesetzt, aber Schaaf betont, dass die Kunstwerke auch in den kommenden Wochen noch zu sehen sein werden, um so viele Menschen wie möglich zu einem „Nachdenken und Überdenken“ anzuregen.

Das geplante Lidl-Logistikzentrum würde nach Ansicht Schaafs nicht nur das Antlitz des kleinen Ortes verändern, sondern auch wertvolles Ackerland versiegeln. „Wir halten an unserer Natur fest“, betont der Wahl-Nordhesse auch als Mitglied der Bürgerinitiative „Neuental – Für eine unverbaute Zukunft“, die sich vehement gegen den Bau dieses „Betonklotzes“ ausspricht. In einer Zeit, in der politische Diskussionen oft polarisieren und sich an der Oberfläche bewegen, soll die Kunst eine Chance bieten, tiefergehende Fragen zu stellen und eine breitere Debatte zu ermöglichen.

Johannes Schaaf nimmt diese Rolle ernst. Er will durch seine Kunst die Diskussion über ein Projekt, das den Charakter seiner Heimat für immer verändern könnte, von der emotionalen Ebene auf den Boden der Sachlichkeit zurückführen. Denn er will ja auch künftig noch all das genießen können, was ihn einst hierhergelockt hat: die Schönheit, die Ruhe und die Stille. (Sascha Hoffmann)

Termin: Vernissage von Johannes Schaaf, Samstag, 9. September, 11 Uhr, auf dem Rewe-Parkplatz in Bischhausen.