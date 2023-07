Lotsen helfen Senioren in Neuental jetzt mit der Digitalisierung

Von: Maja Yüce

Unterwegs im Internet: Senioren sollen in Neuental dafür fit gemacht werden. © Goodluz

Neuental ist ein Stützpunkt des Projekts „Digital im Alter – Di@-Lotsen“. Ziel des Projektes ist es, Senioren bei digitalen Fragen zu helfen.

Neuental – Die Verwendung von digitalen Geräten und Medien ist heutzutage für die meisten Menschen ein selbstverständlicher Teil ihres Alltags. Doch für diejenigen, die mit diesen Technologien nicht vertraut sind, kann der Einstieg ins digitale Netzwerk schwierig und voller Unsicherheiten sein – insbesondere für ältere Generationen.

Hier setzt das Projekt „Digital im Alter – Di@-Lotsen“ des Landes Hessen an, das speziell dafür geschaffen wurde, älteren Menschen den Zugang zur digitalen Welt zu erleichtern. Die Gemeinde Neuental wurde als Di@-Lotsen-Stützpunkt ausgewählt (HNA berichtete). Jetzt bekam die Gemeinde von Prof. Dr. Martin Hein, Mitglied des Vorstandes der Landesstiftung „Miteinander in Hessen“, die Urkunde ausgehändigt.

41 Di@-Lotsen-Stützpunkte sind derzeit in 22 Landkreisen und kreisfreien Städten aktiv und unterstützen dabei. Die Di@-Lotsen vermitteln digitales Wissen auf eine verständliche Art und Weise, damit die Senioren bald den Dreh raushaben. Denn es soll möglichst niemand mehr in der digitalen Welt außen vor bleiben. Egal ob Smartphone, Tablet oder Laptop, ältere Leute lernen, wie sie die Geräte nutzen und sich online zurechtfinden können.

Ausgezeichnet: Michael Meichsner, Eduard Husung mit Prof. Dr. Martin Hein und Dr. Philipp Rottwilm. © Gemeinde Neuental/privat

„Die Digitalisierung kann unser Leben vereinfachen. Gerade Seniorinnen und Senioren können durch digitale Helfer sehr viel selbstbestimmter bleiben. Über das Smartphone können sie beispielsweise Einkäufe oder Bankgeschäfte erledigen und sich somit Wege ersparen“, so Hein.

Viele der Lotsinnen und Lotsen sind Ehrenamtliche

Eine wichtige Rolle spielen ehrenamtliche Lotsinnen und Lotsen in diesem Projekt. Sie unterstützen ältere Menschen, indem sie ihnen die Nutzung digitaler Technologien erklären und bei Fragen helfen. Lokale Stützpunkte fungieren als wichtige Standorte, an denen die Lotsen aktiv sind und die Senioren betreuen. Über diese Anlaufstellen werden Schulungsangebote entwickelt und bekannt gemacht.

Bürgermeister Dr. Philipp Rottwilm freut sich über die freiwillige Unterstützung: „Es ist schön, zu sehen, dass wir auch im Bereich der Digitalisierung engagierte Freiwillige haben, die sicherstellen, dass jeder von den neuen Angeboten profitieren kann.“ Ein besonderer Dank gelte den Seniorenbeauftragten Eduard Husung und Michael Rostek aus dem Gemeindevorstand, die dieses Projekt initiiert haben.

Insbesondere Smartphones und das Internet bieten einen großen Mehrwert. Dank Messenger-Diensten können ältere Menschen beispielsweise leichter mit Familienangehörigen in der Nähe oder auch weit entfernt in Kontakt bleiben. Wenn sie ihre Unsicherheiten überwinden und sich in diesem Bereich weiterbilden, fällt ihnen der Umgang mit digitalen Medien viel leichter. Dadurch können sie diese Technologien für sich persönlich nutzen und stärker am digitalen Leben und darüber hinaus teilnehmen.

In Neuental findet einmal im Monat eine Veranstaltung im Bürgerhaus in Zimmersrode statt. Die nächsten Termine sind am Dienstag, 25. Juli, 29. August und am 26. September. Zu allen Terminen bietet die Gemeinde auch den Bürgerbus an, der von der Stiftung „Miteinander in Hessen“ unterstützt wird. Interessierte können sich für den Fahrdienst bei der Gemeinde melden. Kontakt: 06693/803860.

Das Projekt „Digital im Alter - Di@-Lotsen“ ist ein ressortübergreifendes Projekt, an dem die Hessische Staatskanzlei, das Hessische Ministerium für Soziales und Integration, die Hessische Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung und die Landesstiftung „Miteinander in Hessen“ beteiligt sind. Die Federführung liegt bei der Hessischen Staatskanzlei. Das Sozialministerium finanziert und unterstützt die Schulungen der Lotsen, die Digitalministerin stellt die Technikförderung für die Stützpunkte bereit und die Landesstiftung „Miteinander in Hessen“ unterstützt, begleitet und berät die Stützpunkte. Das Institut für Medienpädagogik und Kommunikation Hessen e.V. führt die Schulungen durch und bietet darüber hinaus Sprechstunden für die Lotsen an. Die Hessische Landesregierung stellt allein in diesem Jahr mehr als 130 000 Euro für das Programm zur Verfügung.