Neuenhainer Projekt von Desirée und Thomas Bogie wächst

Wohnungen schaffen

+ © Claudia Brandau Das Projekt der guten Nachbarschaft in Neuenhain verbindet Menschen: von links Thomas und Desirée Bogie, Barbara Jüngling, Ute Rauscher und Anika Pelz. © Claudia Brandau

Thomas und Desirée Bogie haben auf ihrem Grundstück in Neuenhain Häuser errichtet und Wohnungen im Haupthaus und in der alten Scheune geschaffen.

Neuenhain – Als Barbara Jüngling im vorigen Sommer in unserer Zeitung vom Nachbarschaftsprojekt in Neuenhain las, tat sie das in einer für sie schweren Zeit. Wenige Monate zuvor war ihr Mann gestorben, die Kinder längst erwachsen und ausgezogen – die 65-jährige wohnte zu der Zeit, in der Desirée und Thomas Bogie auf der Suche nach Mitbewohnern in Neuenhain waren, allein im großen Haus in Gombeth.

Barbara Jüngling machte sich im Wortsinne auf den Weg. Sie spazierte oft ums Anwesen in Neuenhain, auf dem Bogies im Haupthaus, im Neubau und in der frisch sanierten Scheune Wohnungen geschaffen hatten. Und stellte sich bei allen Besuchen immer dieselben Fragen: „Kann ich wirklich nach über 40 Jahren aus meinem Haus ausziehen? Alles aufgeben? Mit Mitte 60 die erste eigene Wohnung beziehen?“ Nach zig Gesprächen mit Kindern, Freunden und Vermietern stand die Antwort fest: Ja, sie kann. „’Wann, wenn nicht jetzt?’ habe ich mich gefragt“, berichtet sie. Die Antwort lautete: jetzt.

Im Februar wurde aus der Gombetherin eine Neuenhainerin. Eine, die nicht nur eine große, helle, luftige Wohnung mit großzügigem Balkon zum Garten hin bezogen hat, sondern auch eine, die noch dazu Menschen gefunden hat, die in ihr deutlich mehr sehen als nur die neue Nachbarin.

+ Mehr als nur eine Hallo-und-Tschüss-Nachbarschaft: Anika Pelz, Barbara Jüngling und Ute Rauscher (von links) aus Maintal haben bei den Eigentümern Bauherren Thomas und Desiree Bogie (rechts) ein neues Zuhause gefunden. © Claudia Brandau

Gleich nebenan in der Scheune wohnt Ute Rauscher. Die Maintalerin ist ebenfalls frisch, erst vor acht Wochen, nach Neuenhain gezogen. Als Ortsfremde erkundet sie gerade mit großer Offenheit und Neugier die Region. Die 67-Jährige ist begeistert vom nahen Landcafé in Gilsa, von der intensiven Kulturarbeit des Netzwerks der Landrosinen, von den vielen Spazierwegen rund ums Dorf und der Seen – und dem Projekt selber, das die Bogies auf den Weg gebracht haben. Auch Ute Rauscher brauchte Zeit für die Entscheidung, ihre Zelte in Südhessen abzubrechen und sie in Nordhessen neu aufzuschlagen.

„Du hast hier sogar zum Testen übernachtet, als die Wohnung noch gar nicht fertig war“, erinnert Barbara Jüngling die Nachbarin ans Probewohnen und die beiden lachen. Sie wissen genau, wie es sich der Prozess anfühlte, bis sie soweit waren, den Sprung aus dem alten, bekannten Leben ins Neue, Ungewisse zu wagen. Ute Rauscher hatte übers Internet vom Projekt erfahren, sich in den Zug gesetzt, Bogies kennengelernt. Und dann hatte sie die Antwort auf die Frage, wo sie künftig leben will: „Ich wollte nicht weitersuchen“, erzählt Ute Rauscher: „Besser geht es doch einfach nicht.“

Ich bin dem Charme des alten Bauernhauses und des Gartens sofort erlegen.

Thomas und Desiree Bogie hören solch positiven Rückmeldungen gerne. Sie sitzen beim Kaffeetrinken in der gemütlichen Wohnküche von Barbara Jüngling mit am Tisch, als dort die drei neuen Mieterinnen zusammenkommen. Es gibt Kaffee, Tee, Blaubeerkuchen – und viele Geschichten.

Für Anika Pelz war der Kontakt zu Desiree und Thomas Bogie ein Zufallsfund. Die 38-Jährige war vor nicht langer Zeit von Kaufungen nach Dillich gezogen, um kürzere Wege zur Arbeit in Schwalmstadt zu haben. Und dann hörte sie von Bogies und deren „Pionieridee“, Menschen ein Dach über dem Kopf, Kontakte und ein offenes Herz zu bieten. Anika Pelz kam vorbei – und wusste, was sie wollte: die Dachgeschosswohnung im Haupthaus. „Ich bin dem Charme des alten Bauernhauses und des Gartens sofort erlegen,“ sagt sie.

Ins Gombether Haus von Familie Jüngling ist nun die Tochter samt Familie gezogen

Anika Pelz ist die jüngste der Bewohner, hat aber längst nicht das Gefühl „unter alten Leuten“ zu wohnen, sondern vielmehr das Wissen, dass sie mit jedem, den sie am Grundstück trifft, reden kann. „Wohnraum zu schaffen im Bestand, noch dazu mit Anschluss: Das ist ein modernes, ein zukunftsweisendes Projekt“, sagt sie.

Zurzeit lernen sich die neuen und alten Bewohner kennen, fragen rum, wer denn Lust auf einen Spaziergang, Kaffee oder aufs Kartenspielen hat. Jeder kann, niemand muss – es gibt oft Angebote, aber keinen Zwang.

Es ist genau das, was Desirée und Thomas Bogie wollten. Sie hatten nie einen Zweifel. Weder an ihrer Idee des nachbarschaftlichen Wohnens noch an ihren neuen Mieterinnen. „Uns geht es total gut damit, dass wir hier mehr Menschen werden, sagt Thomas Bogie. „Es entsteht einfach so viel Neues.“

Aber auch im Alten entsteht Neues: Ins Gombether Haus von Familie Jüngling ist nun die Tochter samt Familie gezogen. Für Barbara Jüngling bedeutet das kurze Wege zu Kindern und Enkeln. „Jetzt hat dort die fünfte Generation Heimat gefunden“, sagt sie. Das ist ein gutes Wissen. Eines, das den Abschied und damit auch den Neustart leichter gemacht hat.

Es gibt noch Ideen und auch Wohnraum am Neuenhainer Hof

Das Projekt in Neuenhain ist noch nicht abgeschlossen, es handelt sich also nicht um eine geschlossene Gesellschaft, die im Nachbarschaftsprojekt zusammen gekommen ist. Bestes Beispiel: Das kleine, auf der Hofseite neben Haupthaus und Scheune gelegene Fachwerkhäuschen bietet noch viel Potenzial.



In dessen oberem Geschoss soll eine Wohnung entstehen, im Erdgeschoss könnte ein Laden, ein Café oder Bistro entstehen.



+ Auch das Ellerhaus wird umgebaut: Oben soll eine Wohnung, unten ein Café oder Bistro entstehen. © Claudia Brandau

Thomas und Desirée Bogie gehen die Ideen nicht aus, wie sie ihre Vision vom guten Miteinander in getrennten Wohnungen doch gemeinschaftlich genutztem Gelände umsetzen können. Und es ist noch Platz: Im Haupthaus wird zum Sommer eine 120 Quadratmeter große Wohnung frei. Wer ab 1. Juli ein neues Zuhause samt einer Nachbarschaft sucht, in der die Leute mehr als nur Hallo und Tschüss sagen, der sollte sich mit Thomas und Desirée Bogie in Verbindung setzen. (Claudia Brandau)