Buslinie soll Neuentaler Ortsteile einbinden.

Vom Linienbusverkehr abgeschnitten sind die Neuentaler Ortsteile Waltersbrück, Dorheim, Neuenhain und Schlierbach. FDP fordert die Orte in den Linienverkehr einzubeziehen.

Dabei geht es um eine bessere Anbindung an Bad Zwesten. Dies könnte mit einer Ausweitung der Linie 411, die zwischen Borken und Bad Zwesten-Oberurff verkehrt, erreicht werden. Das würde dazu führen, dass die Anbindung an die Christophorus-Schule in Oberurff besser würde. Dazu seien zwei Fahrten notwendig.

Erweiterung wäre sinnvoll

Die Schule in Oberurff ist die zentrale weiterführende Schule in der Region. Eine Erweiterung der Buslinie von Frielendorf nach Bad Zwesten über Neuenhain, Dorheim und Waltersbrück wäre deshalb sinnvoll.