Neuental wirbt um gute Ärzte: Runder Tisch für medizinische Versorgung

Ärzte: Die medizinische Versorgung in Neuental soll sicher gestellt werden. Helfen soll ein Runder Tisch.

Neuental. Die medizinische Versorgung in Neuental, sowohl mit Hausärzten als auch mit Fachärzten, soll sicher gestellt werden. Noch gibt es zwei Hausärzte in der Gemeinde.

Das hatte die CDU in einem Antrag gefordert. Einstimmig sprachen sich die Mandatsträger während ihrer Sitzung am Montagabend im Dorfgemeinschaftshaus in Gilsa aus.

Um die haus- und fachärztliche Versorgung in den kommenden Jahren sicher zu stellen sollte das Thema früh angegangen werden, hieß es im Antrag der CDU im Neuentaler Parlament. Noch gebe es zwei – bis vor Kurzem waren es sogar drei – Hausärzte in der Gemeinde, sagte CDU-Sprecher Karl-Heinz Theis. Damit das auch künftig so bleibt, sollen die Bedingungen für die Niederlassungen junger Mediziner gefördert und verbessert werden. Deshalb begrüßte Theis auch den von Bürgermeister Dr. Philipp Rottwilm begonnenen Dialog mit Ärzten, Kassenärztlicher Vereinigung, Jesbergs Bürgermeister Heiko Manz und dem Ersten Kreisbeigeordneten Jürgen Kaufmann.

Im Bereich der fachärztlichen Versorgung ist nach Meinung von Theis der Zweckverband Schwalm-Eder-West die richtige Adresse. Auch dort sollte ein Runder Tisch die künftige Versorgung thematisieren und im Auge behalten. Nach Darstellung von Bürgermeister Rottwilm sei die derzeitige ärztliche Versorgung sichergestellt. Doch aufgrund der Altersstruktur der Mediziner sei mit Änderungen zu rechnen.

Deshalb habe er mit Bürgermeister von Jesberg zu einem Runden Tisch eingeladen. Dabei ging es um die Nachfolgeregelung in Praxen und die Möglichkeiten, wie die Gemeinde helfend eingreifen könne. Dabei werde Neuental aber nicht soweit gehen wie Schwarzenborn und Ärzte einstellen. Vielmehr gehe es um Hilfe beim Vermarkten eines Kassenarztsitzes und bei der Werbung. Ferner sollen Kontakte zur Uni Marburg geknüpft werden, um jungen Ärzten einen Praktikumsplatz und somit Einblick in die Arbeit eines Hausarztes zu vermitteln. Grundsätzlich, so Rottwilm, sei es wichtig, den Prozess früh anzustoßen, und nach Möglichkeiten der Sicherstellung der ärztlichen Versorgung zu suchen.

In der Frage der Facharztversorgung sei nicht entscheidend, wo sich ein Facharzt im Gebiet des Zweckverbands Schwalm-Eder-West niederlasse – wichtig sei nur, dass die Praxis nicht allzu weit von Neuental entfernt sein.

Positive Zustimmung kam vonseiten der Mandatsträger. Auch der Antrag der CDU, der Bürgermeister möge über die Ergebnisse des Runden Tisches berichten, wurde einstimmig befürwortet. Ebenso möge er über die Bemühungen um Fachärzte über den Schwalm-Eder-West-Zweckverband informieren.