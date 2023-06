Neuentals Bürgermeister wehrt sich gegen Vorwürfe zum Gewerbegebiet

Von: Maja Yüce

Teilen

Flächen nahe der Autobahn 49: Dort soll das Interkommunale Gewerbegebiet A 49 bei Neuental entstehen. © Lea Beckmann

Die Diskussion um das Interkommunale Gewerbegebiet bei Neuental geht weiter: Dort soll an der Anschlussstelle der A 49 ein 17 Hektar großes Interkommunales Gewerbegebiet entstehen.

Neuental – Interkommunal, weil sich alle fünf Schwalm-Eder-West-Kommunen – Neuental, Borken, Wabern, Bad Zwesten und Jesberg – daran beteiligen können.

Es gebe Anfragen von Unternehmen – darunter Lidl. Doch noch sei keine Entscheidung darüber getroffen, wer sich dort ansiedeln wird, hatten Bürgermeister Dr. Philipp Rottwilm und der Vorsitzende des Zweckverbands Schwalm-Eder-West, Marcel Pritsch, im März gegenüber der HNA erklärt. Eine solche Entscheidung träfen auch nicht die Bürgermeister im „stillen Kämmerlein“, sondern die politischen Gremien der Kommunen.

Doch daran zweifelt nach wie vor Martin Häusling, EU-Parlamentarier (Grüne) aus Bad Zwesten. „Der Zweckverband Schwalm-Eder-West plant offenbar einen Rastplatz an der A 49 in Neuental“, teilt Häusling in einer Pressemitteilung mit. Und weiter: „Die Standardgröße für solche Rastplätze umfasst Stellplätze für bis zu 200 Lkw. Neuen Informationen zufolge ist dafür die Fläche gegenüber des Rewe-Marktes in Bischhausen im Gespräch.“ Noch scheinen sich die Planungen in einer „Vorprüfung“ zu befinden, ergänzt der Grünen-Politiker.

Damit scheine sich zu bewahrheiten, dass „still und heimlich nicht nur über einen mindestens 170 000 Quadratmeter großen Lidl-Standort verhandelt werde. „Sondern nach und nach weitere Flächen für ein wesentlich größeres Gewerbegebiet dazukommen sollen. Vermutlich mit dem krönenden Abschluss einer Spielhalle“, so Häusling. Und er geht noch weiter: Er wirft den Schwalm-Eder-West-Kommunen vor, dass sie „hinter dem Rücken der Bürgerinnen und Bürger ohne öffentliche Informationen munter weiter Flächen verplanen“. Die sei nicht hinnehmbar. Woher er diese Informationen hat, teilt Häusling allerdings nicht mit.

Es gibt insgesamt keinen neuen Sachstand.

Nicht hinnehmbar seien indes für Neuentals Bürgermeister Dr. Philipp Rottwilm die Behauptungen von Häusling. „Das entspricht nicht der Wahrheit“, sagt Rottwilm auf HNA-Anfrage. „Es gibt insgesamt keinen neuen Sachstand“, so Rottwilm. Hinzu komme, dass sich das Interkommunale Gewerbegebiet nicht gegenüber des Rewe-Marktes befinde. Vielmehr befinde sich neben dem Rewe-Markt die weitere Fläche fürs kommunale Neuentaler Gewerbegebiet.

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Neuental beschäftige sich aktuell mit folgenden Themen: Vermarktung und Erschließung des ausgewiesenen Gewerbegebietes, etwa vier Hektar seien noch zu veräußern, den Ausgleichsflächen für Landwirte und der Verkehrsanbindung.

Der Gemeindevorstand erhalte regelmäßig gewerbliche Anfragen unterschiedlichster Art und prüft diese gewissenhaft. Rottwilm betont, dass die kommunalen Gremien über alle gewerblichen Ansiedlungen in öffentlicher Sitzung entscheiden. „Da passiert nichts still und heimlich, denn wir haben nichts zu verheimlichen“, fügt Rottwilm an. „Weitere Interessenten für gewerbliche Flächen können sich gerne an den Gemeindevorstand in Neuental wenden.“

Aktuell sei die Aussage falsch, dass ein Rastplatz geplant sei. Das bedeute aber nicht, dass er ausschließen könne, dass in den nächsten zehn Jahren einer entstehen könnte, erklärt Rottwilm. Doch auch darüber entscheide weder er noch der Zweckverband allein, sondern die Gremien der Kommunen. (Maja Yüce)