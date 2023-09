Philipp Rottwilm tritt erneut bei der Bürgermeisterwahl in Neuental an

Von: Lea Beckmann

Teilen

In dem Büro des Rathauses fühlt er sich wohl: Dr. Philipp Rottwilm möchte Bürgermeister in Neuental bleiben. © Lea Beckmann

Er will in die zweite Amtszeit starten. Dr. Philipp Rottwilm (SPD) tritt als alleiniger Kandidat in Neuental am 8. Oktober zur Bürgermeisterwahl an.

Neuental – Wir haben mit ihm über seine erste Amtszeit und über die Zukunft von Neuental gesprochen.

Wie blicken Sie auf Ihre erste Amtszeit zurück?

Ich bin tatsächlich sehr zufrieden mit den sechs Jahren. Ich glaube, wir haben viel geschafft – mehr als ich mir erhofft hatte. Ich bin damals angetreten, um Neuental lebenswerter zu machen und weiterzuentwickeln, zu einem neuen Miteinander beizutragen und die Kommune in den Bereichen Finanzen, Ausstattung und Infrastruktur solide aufzustellen. Ich habe das aber natürlich nicht alleine umgesetzt, sondern wir alle zusammen – die Mitarbeiter der Verwaltung, die ehrenamtlichen Bürger und die politischen Gremien. Aber die sechs Jahre waren auch anstrengend.

Warum anstrengend?

Weil es enorme Herausforderungen gab – Pandemie, Krieg, Inflation, hohe Energiepreise und auch mal politische Auseinandersetzungen, die oft nicht einfach sind. Aber wir haben das alles gut gemeistert, denn wir haben eine gute Diskussionskultur. Wir nehmen uns Zeit für Debatten und Entscheidungen, sind natürlich auch nicht immer einer Meinung in den politischen Gremien, aber finden eine gemeinsame Lösung.

Das sieht man daran, dass fast alle Entscheidungen in den letzten sechs Jahren einstimmig waren. Und wenn man sich mal „die Köpfe eingeschlagen hat“, hat man danach trotzdem noch ein Bier zusammen getrunken. Das finde ich ganz wichtig. Das Schöne hier vor Ort ist: Es sind alle fair und haben Lust, etwas zu bewegen!

Was genau hat sich denn über die sechs Jahre in Neuental verändert?

Neben der Bewältigung der Krisen haben wir die Infrastruktur weiter ausgebaut, wir haben zehn Millionen Schulden abgebaut und die Haushalte ausgeglichen. Digitalisierung war ein ganz großes Thema für uns – wir sind in der Region Digitalisierungsvorreiter geworden. Zudem haben wir Rathaus und Kindertagesstätte ausgebaut sowie Dorfgemeinschaftshäuser saniert. Die Dorfentwicklung haben wir wieder angestoßen und Glasfaser flächendeckend verlegt, da sind wir noch in der Umsetzung – wie bei vielen Projekten. Zudem sind wir Klimakommune geworden und haben Veranstaltungen neu aufgelegt. Die Feuerwehr wurde besser ausgestattet und wir haben das Ehrenamt gestärkt. Man sieht: Wir hatten in den vergangenen sechs Jahren richtig viel zu tun!

Was haben Sie sich für die nächste Amtszeit auf den To-Do-Zettel geschrieben?

Wir haben viele Projekte angestoßen, die jetzt noch umgesetzt werden müssen. Zum Beispiel das große Parkprojekt in Zimmersrode und der Bahnhofsvorplatz. Wir haben aber auch Themen, wo wir noch stärker werden müssen. Das sind vor allem die Bereiche Jugendarbeit und Demografischer Wandel. Darunter fällt zum Beispiel das Thema „Wohnen im Alter“. Wir haben zu wenig barrierefreie Wohnungen. Ich könnte mir, um dem entgegenzuwirken, ein Projekt wie „Servicewohnen im Alter“ vorstellen. Die meisten älteren Mitbürger wollen möglichst lange zu Hause wohnen bleiben. Das wollen wir unterstützen, zum Beispiel mit ambulanter Pflege. Aber: Es kommt der Punkt, wo das nicht mehr funktioniert oder man möchte selbst in eine kleinere Wohnung ziehen. Daher wären barrierefreie Wohnungen mit Serviceleistungen eine gute Alternative. In der Jugendarbeit müssen auch wieder vermehrt Angebote geschaffen werden.

Was wünschen Sie sich für die zweite Amtszeit?

Ich wünsche mir, weiter so viel Unterstützung in der Bevölkerung und von unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und, dass das Klima in den politischen Debatten so bleibt, wie es war. Dazu gehören der faire Umgang, die gegenseitige Unterstützung und das gemeinsame Voranbringen der Projekte. Natürlich braucht es auch Debatte und Konfrontation, aber lösungsorientiert!

Dieses gute Klima spiegelt sich auch darin wider, dass Sie bei Ihrer Kandidatur von SPD, Bürgerliste und FDP unterstützt werden.

Ja! Darüber bin ich auch total dankbar. Das gibt mir ein gutes Gefühl, man wird wertgeschätzt und von den Fraktionen getragen. Aber auch die CDU unterstützt mich, indem sie bewusst keinen eigenen Kandidaten aufstellen und meine Arbeit explizit gelobt haben. Das ist nicht selbstverständlich. Ich habe das Bürgermeisteramt als unabhängige Person ausgeführt und keine Parteipolitik angestrebt – das wird auch weiterhin so sein.

Gibt es trotzdem etwas, was Sie in ihrer zweiten Amtszeit ändern wollen?

Das ist eine gute Frage. Es ist nicht so, dass ich sage, jetzt sind sechs Jahre vorbei und ich muss etwas ändern, wenn dann ist es ein Prozess. Ich möchte mir beibehalten, sich bei gewissen Themen Zeit zu nehmen, auch mal „Nein“ zu sagen, aber zu erklären, warum bestimmte Dinge nicht machbar sind und transparente Politik zu machen. Die Tür im Rathaus wird weiterhin eine offene sein.

Wo sehen sie Neuental nach Ihrer zweiten Amtszeit?

Auf einem guten Weg als lebenswerter Wohn- und Arbeitsstandort im ländlichen Raum. Eine gute Mischung zwischen Wohnen im Grünen und einem gewerblichen Standort. Ein Ort, der finanziell und infrastrukturell solide aufgestellt ist für die Zukunft und in dem die Menschen gerne wohnen und arbeiten. (Lea Beckmann)