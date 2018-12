Ein neuer Dorfplatz für die Kirchberger

Umgestaltung der Außenanlagen

+ © Stadt Niedenstein/nh Blick auf den Dorfplatz: Vor dem Gemeindehaus sollen die terrassenartigen Sitzblöcke entstehen. Die Senioren-Fitnessgeräte sind neben der Straße Berggarten geplant. Auch ein Bolzplatz rechts vom Gemeindehaus soll entstehen. © Stadt Niedenstein/nh

Niedenstein. Optisch wird sich in Niedenstein in den kommenden Jahren einiges ändern. Dazu gehört ein neues Feuerwehrhaus, ein Edeka-Markt sowie ein neue Treffpunkt in Kirchberg.