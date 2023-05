Im Hallenbad in Niedenstein lernen besonders viele Kinder, sicher zu schwimmen

Von: Cora Zinn

Bei der Übergabe: von links Michaela Fisseler-Weinrich (Vorsitzende des Landesverbands Hessen), Silvia Harsch (Vorsitzende Förderverein Hallenbad), Ulrich Bachmann (Betriebsleiter des Niedensteiner Hallenbades), Bürgermeister Frank Grunewald und Axel Dietrich (Vizepräsident Breitensport/Sportentwicklung des Hessischen Schwimmverbandes) präsentieren die Plakette „Hessisches Schwimmausbildungszentrum“. © Stadt Niedenstein

Das „Haus des Gastes“ in Niedenstein hat als erstes Hallenbad im Schwalm-Eder-Kreis die Auszeichnung „Hessisches Schwimmausbildungszentrum“ erhalten.

Niedenstein – Das Niedensteiner Hallenbad hat die Auszeichnung Hessisches Schwimmausbildungszentrum erhalten. Das „Haus des Gastes“ ist damit das erste Bad im Schwalm-Eder-Kreis, das diesen Zusatz tragen darf. Die Auszeichnung wurde in Form einer Urkunde sowie einer Plakette übergeben.

Weil immer noch so viele Menschen nicht schwimmen können, muss das Schwimmenlernen wieder in den Fokus gerückt und gefördert werden. So haben neben dem Hessischen Schwimmverband auch der DLRG-Landesverband Hessen, der Hessische Tauchsportverband sowie der Bundesverband Deutscher Schwimmmeister in Zusammenarbeit mit dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport sowie dem Hessischen Kultusministerium die Initiative „Hessen lernt Schwimmen“ ins Leben gerufen. Ziel der Initiative ist, dass mehr Bäder und Vereine Schwimmkurse anbieten, um so die Nichtschwimmer-Quote zu verringern.

Öffentliche und private Bäder sowie Vereine wurden dazu aufgerufen, möglichst vielen Kindern das Schwimmen beizubringen, sodass diese das Seepferdchen erwerben konnten. Auch die Stadt Niedenstein und der Förderverein Hallenbad sind dem Aufruf gefolgt und haben das Niedensteiner Hallenbad zur Zertifizierung angemeldet.

Mehr als 250 Kinder erwarben ein Schwimmabzeichen im Hallenbad in Niedenstein

So hatte die Stadt ab Januar 2022 die Summe der von den Kindern erlangten Schwimmabzeichen, die im Hallenbad Niedenstein vergeben wurden, an die Initiative gemeldet. Im August war es dann so weit: Die erforderliche Zahl von mindestens 250 Kindern, die ihr Können beim Seepferdchen oder höheren Abzeichen bewiesen, wurde erreicht. Jetzt übergaben Michaela Fisseler-Weinrich, Vorsitzende des Bundesverbandes Deutscher Schwimmmeister Landesverband Hessen, und Axel Dietrich, Vizepräsident Breitensport/Sportentwicklung des Hessischen Schwimmverbands, die Plakette, die fortan im Hallenbad aushängt.

Dietrich freute sich bei Zertifikatsübergabe über den besonderen Stellenwert der Schwimmausbildung von Kindern im Niedensteiner Hallenbad. In einem zunehmenden Land der Nichtschwimmer seien gerade die kleinen Hallenbäder für die Ausbildung im Element Wasser wichtige Einrichtungen.

„Das Zertifikat ist für uns Ansporn und Verpflichtung, auch weiterhin intensiv für Kinder die Ausbildung zum Schwimmen anzubieten“, sagte Bürgermeister Frank Grunewald. Er dankte dem Förderverein Hallenbad. Durch seine organisatorische Hilfe und finanzielle Unterstützung, unter anderem bei den Schwimmlernkursen, trage er zum Erhalt des Niedensteiner Hallenbades bei.

„Wir fühlen uns verpflichtet, das Bad für Niedenstein mit seinen Stadtteilen aber auch den Nutzern aus den benachbarten Kommunen zu erhalten und zu fördern“, sagte Silvia Harsch, Vorsitzende des Fördervereins beim Termin. (Cora Zinn)