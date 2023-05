Melancholie und treibende Klänge: Luna Tobaldi spielen in Niedenstein

Von: Sascha Hoffmann

Entführten in die Welt des Tangos: Agustin Luna (links) und Luciano Tobaldi. © Sascha Hoffmann

Das argentinische Duo Luna Tobaldi begeisterte in Niedenstein die Zuschauer.

Niedenstein – Ohne Umwege bahnt er sich seinen Weg in die Herzen der zahlreichen Zuhörer, der Tango Argentino, den Agustin Luna und Luciano Tobaldi am Freitagabend mit ihrem „Es la vida“ in die Niedensteiner Kultur- und Wanderkirche schicken. Es dauert dann auch nicht lange, bis die Rhythmen in den Füßen der Lauscherschar ankommen. Der geweckte Tanzimpuls allerdings verpufft im Nu, die hölzernen Kirchbänke eignen sich schlichtweg nicht, um sich den Klängen des Duos Luna Tobaldi aus Buenos Aires vollends hinzugeben.

Doch das ist auch schon das einzige Manko eines Abends voll beeindruckender Musikalität, unbeschwerter Spielfreude und zweier Künstler, die ihr Fach mehr als verstehen.

Mit hohem Feingefühl für Stimmungen („Dos metros más allá“), faszinierender Präzision und Virtuosität im Zusammenspiel lassen die argentinischen Stars das Publikum mit Gitarre, Bandoneon und Gesang eintauchen in eine faszinierende Klangwelt.

Dabei sind es die ruhigen, melancholischen und auf ihre ganz eigene Art doch treibenden Klänge wie die in „El verbo soledad“ („Das Verb Einsamkeit“), die Gänsehaut locken und die Niedensteiner einladen, ihre Augen zu schließen und sich voll und ganz in die Sentimentalität des Tango Argentino fallen zu lassen.

Lieder, die von Liebe und Schmerz erzählen, das fühlt man, auch wenn man die Texte nicht versteht. Luna und Tobaldi verschmelzen in Spiel und Gesang perfekt miteinander und erzeugen eine Energie, die vor Intimität knistert.

Doch nicht nur melancholische Stücke hat das Duo mit nach Nordhessen gebracht. Auch mit schnelleren Rhythmen und treibenden Klängen wissen die beiden Musiker zu überzeugen. Der Enthusiasmus, mit dem sie dabei auftreten, steckt an. Das wohl auch, weil es ihnen gelingt, den Tango für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Ob eigene Kompositionen oder klassische Werke, die Musik bleibt immer authentisch und ehrlich, während die Leidenschaft, mit der das sympathische Doppel die kleine Kirche füllt, zu jeder Zeit spürbar ist. Was bleibt, ist ein zurecht begeistertes Publikum nach einem Abend, der noch lange in Erinnerung und vielen sicher auch im Herzen bleiben wird.