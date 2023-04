Metzer retten mehr als 1100 Kröten

Von: Cora Zinn

Krötenwanderung: Die Weibchen tragen die Männchen Huckepack. Naturfotograf Lutz Klapp aus der Schwalm ist das Bild gelungen. © Lutz Klapp

Ehrenamtliche in Metze helfen Amphibien über die Straße in Richtung Besse. Innerhalb von vier Wochen retteten sie mehr als 1100 Kröten.

Metze – Die Krötenschützer aus Metze verzeichnen einen großen Erfolg: Die Ehrenamtlichen retteten in den vergangenen vier Woche mehr als 1100 Kröten. Wir ziehen eine Bilanz in Zahlen.

5 Grad und mehr müssen es sein, damit die ersten Kröten zu ihrer Wanderung aufbrechen. Wenn dazu dann noch etwas Regen beziehungsweise Feuchtigkeit kommt, fühlen sich wandernde Kröten am wohlsten.

Vor allem die jungen Helfer waren eifrig: Samuel (6 Jahre) und Pauline Glück (3 Jahre) zeigen stolz die Kröten. © Inga Sandgaard-Heerdt

15 Meter Abstand zwischen den Eimern mussten immer gegeben sein. Sie standen entlang des Zauns am Eichenweg und an der Straße in Richtung Besse. „An manchen Morgen waren bis zu einhundert Kröten in den Eimern“, berichtet Inga Sandgaard-Heerdt, Mitinitiatorin aus Metze.

24 Molche retteten die Ehrenamtlichen neben den vielen Kröten. Darunter waren Fadenmolche, Bergmolche und Teichmolche.

90 Minuten waren die Gruppen morgens im Einsatz, um die Kröten aus den Eimern über die Straße in einen geschützten Bereich, an einer Baumgruppe, zu bringen. „Es ist der Wahnsinn, wie schnell sich die Kröten dann unter das Laub eingraben“, sagt Sandgaard-Heerdt. Die Helfer mussten dann besonders aufpassen, dass sie beim nächsten Gang auf keine gerettete, bereits eingegrabene Kröte traten.

633 Kröten waren es im vergangenen Jahr, die das „Team Kröte“ gerettet hat. „Da wir in diesem Jahr fast doppelt so viele Kröten retten konnten, vermuten wir, dass wir im vergangenen Jahr den Zaun einfach zu spät aufgebaut haben“, so Sandgaard-Heerdt.

Aber sie lernten dazu, eigneten sich Jahr für Jahr mehr an. „Wir beschäftigen uns immer mehr mit Amphibien, mit den Temperaturen, mit ihren Eigenschaften und vielem mehr“, sagt sie und hofft, all die neuen Erkenntnisse 2024 umsetzen zu können – und noch mehr Erfolg zu haben.

Metzer helfen Amphibien über die Straße

Marlon Puplicks (7 Jahre) hält einige Kröten in die Kamera. © Inga Sandgaard-Heerdt

1102 Kröten haben die Metzer gerettet – diese beachtliche Zahl ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was der Nabu veröffentlicht hatte. Der Naturschutzbund schrieb nämlich in seiner Bilanz: „Im April hat die Amphibienwanderung deutlich abgenommen, Krötenzäune werden bereits abgebaut. Aktive berichten von teils deutlich weniger Tieren an den Zäunen“, ist auf der Webseite zu lesen.

„Wir sind anscheinend das einzige Gegenbeispiel“, sagt Sandgaard-Heerdt und lacht. Sie selbst konnte es sich auch schwer vorstellen, wie es möglich war, so viele Kröten vor dem Überfahren zu retten. „Hoffentlich ist unsere Motivation im nächsten Jahr wieder so groß. Vor allem die Kinder haben viel Spaß daran, morgens vor der Schule Kröten über die Straße zu tragen“, sagt die zweifache Mutter.

Der Krötenzaun im Niedensteiner Stadtteil Metze wird am 29. April abgebaut. „Es war schön. Wir waren jeden Morgen gespannt, wie viele Kröten es sein würden“, zieht Mitinitiatorin Inga Sandgaard-Heerdt ein zufriedenstellendes Fazit. (Cora Zinn)