Mit "Bulliwood" werden Kinder zu Filmemachern 

In Handarbeit gemacht: So ähnlich stellen sich Michel Fickinger und Susanne Götze aus Niedenstein ihren Bus vor, in dem ab nächstem Jahr Filme gedreht werden sollen. Die Busattrappe hat das Paar selbst bemalt und ist damit im Herbst auf Crowdfunding-Tour.

Niedenstein. Sie sind bekannt als Klinikclowns vom Theater Kuckan. Nun wollen sie selbst Filme produzieren in einem mobilen Filmstudio. Doch dafür muss noch der richtige Bus her.

Filme selbst drehen, schneiden und das Ergebnis bei einer leckeren Tüte Popcorn genießen – das alles in einem geräumigen Bus statt im Kino. Das ist die Idee von Susanne Götze und Michel Fickinger. Das Komikerduo vom Theater Kuckan ist beruflich immer auf der Suche nach dem Witz, etwa als Klinikclowns in Kassel.

Ihr größtes gemeinsames Projekt soll in Zukunft durch ganz Nordhessen rollen. Mit „Bulliwood – Filme auf Rädern“ möchte das Paar aus Niedenstein vor allem Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geben, hautnah in die Filmproduktion reinzuschnuppern. „Mit dem Bus wollen wir Filme an ungewöhnliche Orte im ländlichen Raum bringen“, sagt das Paar.

Bus als Basislager

Das ideale Gefährt für ihr Projekt haben sie auch schon gefunden. Ein roter Sparkassenbus soll es werden mit Platz für 20 bis 30 Personen. „Vom Drehbuch über Dreharbeiten bis zum Schneiden und der Präsentation – alles soll im mobilen Filmstudio stattfinden“, erklärt Susanne Götze. Damit im Bus gedreht werden kann, müssen mobile Sitze eingebaut werden. Auch Schauspielworkshops und Proben werden dort stattfinden. „Der Bus kommt dort hin, wo die Teilnehmer oder die Drehorte sind“, sagt Susanne Götze, etwa in Schulen oder Jugendhäuser.

Kooperation mit Vereinen

Die Filme sollen mithilfe verschiedener Partner und Fördergelder finanziert werden. Die ersten Dreharbeiten sind ab Mai 2019 geplant. Zu den Partnern gehört unter anderem der Kasseler Verein Zirkutopia für Menschen mit und ohne Behinderung, den die studierte Sozialpädagogin vor 25 Jahren mit aufgebaut hat. Ein Film ist außerdem mit dem Verein für krebskranke Kinder Kassel geplant, weitere könnten in Liebenau und Reinhardshagen entstehen.

Ein Herzensprojekt ist die Zusammenarbeit mit der Palliativversorgung „Kleine Riesen Nordhessen“. Seit Kurzem ist das Paar, das sich bei der Arbeit als Clowns kennen und lieben gelernt hat, Botschafter bei dem Verein, der sich um die Begleitung schwerkranker Kinder kümmert.

Humor als kernkompetenz

Ob Reportagen, Dokumentationen oder Kurzspielfilme bei den Projekten herauskommen, ist offen. Dabei begeben sich die Teilnehmer auf die Spurensuche nach dem Humor, „ohne das Thema ins Lächerliche zu ziehen, oder auf Kosten anderer“, betont Michel Fickinger. Aus ihrer Erfahrung als Klinikclowns weiß das Paar, dass man das Negative nicht verleugnen kann. Trotzdem: „Egal wie krank man ist, solange man lebt, gehört Lachen zum Leben dazu, wenn auch nur für einen Augenblick“, sagt Fickinger.

Ganz nebenbei wird auch die Medienkompetenz der Kinder und Jugendlichen gefördert, etwa was es mit dem Recht am eigenen Bild auf sich hat, erklärt Susanne Götze. „Am Ende sollen sie vor allem stolz sein auf das, was sie geschaffen haben.“

Spenden für Bus gesucht – Crowdfunding

Bevor das Projekt „Bulliwood – Filme auf Rädern“ starten kann, muss der Bus für 15 000 Euro angeschafft werden. Zurzeit fehlen noch 10.000 Euro, daher sind Susanne Götze und Michel Fickinger weiter auf der Suche nach Spenden.

Für den Umbau des Busses sowie die technische Ausstattung startet das Paar im Herbst eine Crowdfunding-Kampagne. Mittlerweile haben sie einen Verein gegründet und können somit in Zukunft Spendenquittungen ausstellen.

Kontakt: Wer für den Bus spenden oder sich an Filmprojekten beteiligen möchte, kann Susanne Götze und Michel Fickinger unter bulliwood@kuckan.de oder Tel. 0 56 03/ 9 167 37 erreichen.