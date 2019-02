Niedensteiner Autorin schrieb über das Schicksal ihrer jüdischen Verwandten 

Recherchierte in Archiven und auf Friedhöfen: Die ehemalige Lehrerin Gesine Schmidt veröffentlichte ein Buch über das Leben der Juden in Lissa (Provinz Posen), der Heimat ihres Großonkels Erich Metz.

Niedenstein. Wo hinterlässt ein Normalbürger Spuren? Diese Frage stellte Autorin Gesine Schmidt bei den Recherchen zu ihrem jüdischen Großonkel vor große Hürden.

Über Juden in Deutschland ist schon viel geschrieben worden. Die Niedensteiner Autorin Gesine Schmidt hat einen anderen Weg eingeschlagen. Ihre jüdischen Verwandten kamen alle ursprünglich aus der Provinz Posen, genau gesagt aus Lissa (polnisch Leszno) – auch als die Pflanzstätte des jüdischen Glaubens bekannt. In ihrem Buch „Jüdisches Leben in Lissa/Leszno“ deckt sie die Schicksale der Familien Metz und Sachs auf.

Zwei Jahre lang begab sie sich auf eine mühevolle Spurensuche, um den Lebensweg ihres Großonkels Erich Metz zu rekonstruieren, dem während des Zweiten Weltkriegs gerade noch rechtzeitig die Flucht in die USA gelang.

Doch ihr Buch ist keine reine Biografie. Es beschreibt das Leben der Juden in Lissa ab dem 18. Jahrhundert und in der Zeit des Holocaust. 1945 lebte kein Jude mehr in Leszno. Dabei zeigt sie das religiöse und politische Leben von Juden in der „Stadt der Andersgläubigen“ auf. Polen, Deutsche, Tschechen, Katholiken, Lutheraner und Juden lebten dort lange Zeit friedlich zusammen – bis zur Machtübernahme der Nazis.

Jüdischem Großonkel gelang die Flucht in die USA

An diesem Ort verbrachte Erich Metz seine Kindheit und Jugend, bevor er nach Berlin zog. Dort verliebte er sich in seine spätere Frau Anna, eine Katholikin und Großtante von Gesine Schmidt. Das hatte ihm das Leben gerettet. Da er in einer von den Nazis sogenannten Mischehe lebte, schaffte er zusammen mit Anna 1940 die Ausreise nach New York. „Fast alle anderen jüdischen Verwandten wurden ermordet“, hat Gesine Schmidt im Laufe ihrer Recherche herausgefunden – ein Gedanke, der sie bis heute traurig macht.

+ Gesine Schmidts Großonkel Erich Metz 1948 in New York. Mit nur 10 Reichsmark ausgestattet emigrierte er mit seiner Frau 1940 aus Deutschland. © Gesine Schmidt/nh

Die 74-Jährige hatte Erich Metz nie persönlich getroffen. Als sie noch ein Kind war, hatte ihre Mutter stets von dem Lieblingsonkel erzählt, der Pakete aus den USA an die Verwandtschaft in Deutschland schickte. „Ich erinnere mich an die Pakete mit Kakaopulver, Teddys und Kleidung aus den Staaten“, sagt Schmidt und lächelt.

Doch mehr als Erinnerungen blieben ihr nicht und so stellte sich die Frage: Wo hinterlässt ein Normalbürger Spuren? Die Antwort darauf liegt in alten Dokumenten, Archiven, Standesämtern und jüdischen Friedhöfen versteckt. „Einige Akten gaben mir einen ersten Einblick in die Abgründe der Entschädigungsverfahren nach dem Krieg“, erzählt die Niedensteinerin. Sie forschte in Frankfurt, Wiesbaden, Berlin und sogar in Lissa, wo sie das Geburtshaus von Erich Metz unzerstört vorfand. Nachdem sie unzählige Dokumente durchforstet hatte, setzte sich das Puzzle langsam zusammen.

Der Internationale Suchdienst Arolsen etwa versucht die Schicksale von Verfolgten des Naziregimes aufzudecken. Schmidt fand in der Datenbank die Adressen von Nachfahren von Erich Metz. Mit einer seiner Stieftöchter, die heute in Arizona lebt, verbindet Schmidt seitdem eine Freundschaft.

Lissa: Pflanzstätte des Judentums

Lissa galt als Pflanzstätte des Judentums, aus der viele Rabbiner hervorgegangen sind. Darunter auch Leo Baeck, einer der bedeutendsten Vertreter des liberalen Judentums. „Es ist spannend, wie sich die jüdische Aufklärung in Lissa auf das religiöse Leben ausgewirkt hat, und wie sich dort ein Reformjudentum entwickelt hatte“, so Schmidt. „Aus der Geschichte von Lissa kann man lernen, wie ein friedliches Miteinander gelingen, aber auch sehr schnell wieder zerstört werden kann“, resümiert die Autorin.

Das Buch „Jüdisches Leben in Lissa/Leszno: Das Schicksal der Familien Metz und Sachs aus der Provinz“ hat 150 Seiten und ist für 17,90 Euro in den Kasseler Buchläden Vietor, Hühn, Brencher und Thalia sowie im Internet erhältlich.