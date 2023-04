Er stellt andere Fragen als der Richter: Thomas Hübel aus Niedenstein ist ehrenamtlicher Schöffe am Gericht

Von: Sascha Hoffmann

Er glaubt, dass Schöffen Urteile maßgeblich beeinflussen können: Thomas Hübel aus Niedenstein. Er übt seit fünf Jahren das Ehrenamt aus. © Sascha Hoffmann

Thomas Hübel aus Niedenstein ist ehrenamtlicher Schöffe am Gericht. Der Schwalm-Eder-Kreis sucht noch Schöffen.

Niedenstein/Schwalm-Eder – „Im Namen des Volkes“ heißt es immer dann, wenn an Gerichten nach deutschem Prozessrecht die Urteile ergehen. Und tatsächlich sind dafür nicht nur Profis mit juristischem Sach-, sondern auch Laien mit gesundem Menschenverstand zuständig. Sie heißen Schöffen, sitzen links und rechts des Richters und sind meist daran zu erkennen, dass sie keine Roben tragen.

Vollwertige Mitglieder des Gerichts sind sie aber dennoch und haben am Ende des Tages genau so viel zu sagen wie die vorsitzenden Richter. Mindestens zwei von ihnen müssen bei Prozessen beispielsweise an Amts- oder Landgerichten anwesend sein und können mit ihrer Meinung Urteile maßgeblich beeinflussen. „Wir gucken meist noch mal ganz anders auf einen Fall als die Profis“, weiß Thomas Hübel, der im fünften Jahr als Schöffe tätig ist. Der 56-Jährige nimmt sein Amt ernst, weiß er doch, dass es sich dabei um eine der wohl anspruchs- und verantwortungsvollsten Tätigkeiten handelt, die der Staat seinen Bürgern auf ehrenamtlicher Basis übertragen kann.

Als politisch Aktiver ist er in seinem Heimatort daran beteiligt, die Vorschlagslisten zu erstellen

Der Niedensteiner hat sich freiwillig gemeldet. Als politisch Aktiver ist er in seinem Heimatort daran beteiligt, die Vorschlagslisten zu erstellen. „Alle Kommunen gehen mit dem Thema anders um, bei uns werden beispielsweise auch die Parteien angeschrieben und um Vorschläge gebeten.“

Eine unabhängige Kommission wähle schließlich die Schöffen, und so sei er vor fünf Jahren zum ehrenamtlichen Richter geworden. Anders hätte er es sich sowieso nicht überlegen können, denn „ein Schöffenamt abzulehnen, das geht nur im Ausnahmefall“, sagt Hübel.

Im Schnitt ein bis drei Verfahren begleitet der Finanzfachwirt seither pro Jahr, ein „überschaubarer Rahmen“, wie er findet. Von der Arbeit werde er dafür freigestellt, das Gericht gehe immer vor.

Thomas Hübel glaubt, dass Schöffen Urteile maßgeblich beeinflussen können

Gerade erst sei er bei einem Verfahren am Schwurgericht im Einsatz gewesen. „Das sind die richtig harten Fälle, versuchter Totschlag aufwärts“, weiß Hübel, der so mit Dingen konfrontiert wird, für die er gar keine Worte findet.

„Da stellen wir Schöffen aus dem Leben heraus wohl schon mal andere Fragen als der Richter.“ Ernst genommen fühlt er sich zu jedem Zeitpunkt, und er glaubt auch, dass Schöffen Urteile maßgeblich beeinflussen können. „Von der ersten Minute des Verfahrens bis zur Urteilsverkündung ist man mit beteiligt, das ist eine wirklich spannende Sache.“

„Im Namen des Volkes“ hat für einen Schöffen noch mal eine ganz andere Bedeutung

Natürlich müsse man sich hier und da mit „wirklich krass unschönen Dingen“ befassen, doch das gehöre dazu. „Mir gelingt es ehrlich gesagt auch nicht, die Dinge abzulegen, wenn ich dann abends zuhause bin, mich beschäftigt das alles zu sehr“, sagt Hübel.

Sein Gefühl sei dennoch stets ein gutes. Nach fünf Jahren Schöffenamt habe er schließlich für ihn persönlich noch mal eine ganz andere Bedeutung bekommen, dieser eine Satz, mit dem an Deutschlands Gerichten Urteile eingeleitet werden: „Im Namen des Volkes.“ (Sascha Hoffmann)

Jeder Deutsche zwischen 25 und 70 Jahren kann Schöffe werden In Hessen gibt es aktuell 1843 Schöffen sowie 823 Jugendschöffen. Hinzu kommen 1051 Ersatzschöffen sowie 586 Jugendersatzschöffen. Es werden in Hessen in diesem Jahr wieder 4200 Menschen für das Schöffenamt benötigt. Eine Bewerbung kann nur bei der Heimatgemeinde eingereicht werden. Dabei sind unterschiedliche Fristen zu beachten. Zum Schöffenamt kann grundsätzlich jeder Deutsche zwischen 25 und 70 Jahren berufen werden. Man benötigt keine juristische Vorbildung, muss straffrei, vorurteilsfrei und verantwortungsbewusst, meinungsstark und überzeugungsfähig sein. Bürger, die bereits bestimmte Ämter haben (beispielsweise Richter, Staatsanwälte, Rechtsanwälte, Notare oder Polizeibeamte) sollen nicht berufen werden. Weitere Infos unter: schoeffenwahl2023.de