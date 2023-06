Pilotprojekt: Bio-Kisten für Kita-Kinder

Ernährung

+ © Stefan Itter Mairüben und Rote Beete frisch geerntet: Melanie und Rene Lehmann von der Gemüse-Marktgärtnerei Lehmann in Niedenstein sind Partner des Pilotprojekts der Ökomodellregion Schwalm-Eder. © Stefan Itter

Bio-Kisten für Kindergärten sollen eine gesündere Ernährung von Kindern im Schwalm-Eder-Kreis fördern. Das Pilotprojekt startet in NIedenstein.

Niedenstein - Die 5500 Kinder in den 113 Kindertagesstätten im Schwalm-Eder-Kreis sollen sich gesünder ernähren. Ein Pilotprojekt, das in Niedenstein startet, unterstützt Kitas dabei, mehr regionale Bioprodukte in den Speiseplan einzubauen.

Damit das gelingt, erhalten die Kindergärten in Niedenstein wöchentlich eine Kita-Abo-Kiste von einem Erzeugerbetrieb. Die soll frische, vielfältige und naturbelassene Produkte enthalten, die die Hauptmahlzeit ergänzen und dafür sorgen, dass Kinder heimische, saisonale Obst-, Gemüse- und Beerensorten kennenlernen, erklären Stefan Itter und Juliane Wagener, Koordinatoren der Ökomodellregion Schwalm-Eder. Beide haben sich die Verpflegungssituation der Kitas angesehen, ebenso die Lieferketten einzelner Speisenanbieter. Ihr Fazit: In weniger als zehn Prozent der Einrichtungen gebe es die Möglichkeit, Mittagessen selbst zuzubereiten. Dafür fehle es sowohl an Personal als auch an der Infrastruktur. Die meisten Kitas würden durch Anbieter beliefert, die oft auf effiziente Strukturen angewiesen seien. Sie setzten deshalb häufig homogene, vorverarbeitete Zutaten zu möglichst geringen Kosten ein, so Itter. Produkte aus ökologischer Landwirtschaft seien da selten wettbewerbsfähig.



Pilotprojekt: Jetzt kommt regionales Gemüse auf den Tisch

Das Konsum- und Einkaufsverhalten der Verbraucher aber habe einen grundlegenden Einfluss auf die Art und Weise, wie Landwirtschaft betrieben werde, sagt Erster Kreisbeigeordneter Jürgen Kaufmann. „Wenn wir mehr ökologische Landwirtschaft und mehr Direktvermarktung wollen, müssen die Produkte auch nachgefragt werden.“ Mit dem Pilotprojekt, dass für die Teilnehmer eine erste kostenlose Bio-Kiste enthält, wolle der Landkreis das fördern.



In Niedenstein, wo das Projekt jetzt startet, herrscht Vorfreude: „Mit den unverarbeiteten Lebensmitteln können unsere Kinder Erfahrungen im Zubereiten einfacher Mahlzeiten sammeln“, sagt Sylvia Schulz, Leiterin der städtischen Kitas. Eine Qualitätsverbesserung bei der Verpflegung der Kinder sollte als gesamtgesellschaftliche Aufgabe gesehen werden, so Bürgermeister Frank Grunewald. Denn laut Studien essen nur 29 Prozent der Kinder in Deutschland ausreichend frisches Obst und Gemüse, dagegen 86 Prozent zu viele Fleisch- und Wurstprodukte. 15 Prozent aller Kinder werden als übergewichtig eingestuft, ebenso gebe es mehr Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes.

Kinder sollen lernen, sich bewusst zu ernähren

Bewusste Ernährung – was ist das eigentlich? Und wie bringt man Kinder dazu, sich über Lebensmittel Gedanken zu machen und gesünder zu essen? Ausgewogen, vielfältig und frisch: So würden wohl alle Eltern ihre Kinder gerne ernähren. Unterstützung kommt jetzt vom Landkreis, der Ökomodellregion ist und einen Schwerpunkt auf regionale und biologische Erzeugung setzt. Mit dem Pilotprojekt Bio-Kisten für Kindergärten soll der Bezug zu regionalen Produkten verstärkt werden. Los geht es in Niedenstein – Hombergs Kindergärten könnten bald folgen.



Pilot-Stadt

Die Stadt Niedenstein wolle als kommunaler Träger der Kindergärten auch Verantwortung für eine Qualitätsverbesserung bei der Ernährung übernehmen, erklärt Bürgermeister Frank Grunewald. Neben dem Zugang zu unverarbeiteten Lebensmitteln könnten die Kinder nun auch lernen, wie diese verarbeitet und einfache Mahlzeiten zubereitet werden können, sagt Sylvia Schulz, Leiterin der städtischen Kindertagesstätten Niedenstein. „Das Waschen, Schälen und Schneiden schult die manuellen Fähigkeiten. Frische Zutaten bieten Geschmackserlebnisse, so kann das sinnliche Erleben von Lebensmitteln gestärkt werden“, so Schulz.



Regionale Erzeuger können auf Wünsche von Kitas eingehen

Motivation

Auch in Homberg gibt es Pläne dafür, bei dem Pilotprojekt mitzumachen. Die Entscheidung darüber treffen die Stadtverordneten in ihrer nächsten Sitzung, erklärt Bürgermeister Dr. Nico Ritz auf HNA-Anfrage. „Es ist ein tolles Thema und es ist wichtig, dass in jungen Jahren der Grundstein für eine bewusste Ernährung gelegt wird“, sagt Ritz. Durch die Bio-Kiste für die Kitas werde der Zugang zu gesünderen Lebensmitteln ermöglicht und es könne somit gelingen, dass Kinder auch die Zusammenhänge verstehen und einen Bezug zu dem, was sie essen, aufbauen. „Lernen ohne erhobenen Zeigefinger“, ergänzt Ritz. Sollten sich die Homberger Stadtverordneten für die Teilnahme an dem Projekt aussprechen, werde die Stadt es allen elf Kindergärten (unabhängig vom Träger) anbieten und das Angebot in Kooperation mit der Ökomodellregion tragen. Zum Auftakt gibt es für die Kitas eine kostenlose Bio-Probierkiste, die Kosten dafür übernehme die Ökomodellregion, so Koordinatorin Juliane Wagener.



Anbieter

Zwei landwirtschaftlich-gärtnerische Betriebe produzieren und liefern in der Pilotphase im Wochenrhythmus. Einer davon ist die Gemüsemarkt-Gärtnerei von Melanie und Rene Lehmann in Niedenstein mit etwa 30 verschiedenen Kulturen, von der Aussaat bis zur Ernte. Für den Bereich Homberg wäre ab September der Biohof Groß im Homberger Stadtteil Mühlhausen Partner, teilt die Kreisverwaltung mit.

Mitmachen

Damit die Kita-Abo-Kiste für möglichst viele Einrichtungen attraktiv ist, sei ein intensiver Austausch über die Bedürfnisse der Kitas und der Möglichkeiten der Lieferbetriebe wichtig, erklärt Itter. So könnten die Erzeuger problemlos Pfefferminze in den Anbauplan aufnehmen, wenn der Pfefferminztee in der Kita aus echter Minze gekocht werden soll.“ (Maja Yüce)