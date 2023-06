SG Chattengau feiert 125-jähriges Jubiläum

Von: Cora Zinn

Teilen

So sieht der Vorstand der SG Chattengau im Jahr 2023 aus: von links Christoph Eubel, Detlef Berger, Frank Kirchner, Christine Schön, Anna Stiehl, Marc Dente, Andrea van Rickelen, Ralf Horstmann und Carsten Sonnenschein. © Fotofreunde Niedenstein

Die Vorfreude bei der SG Chattengau ist riesig: Das große Fest zum 125-jährigen Bestehen steht vor der Tür.

Niedenstein – Die Spielgemeinschaft aus Niedenstein, Ermetheis und Wichdorf blickt von Donnerstag, 29. Juni, bis Sonntag, 2. Juli, auf 125 Jahre Zusammenschluss zurück. Das Fest findet auf dem Sportplatz in Niedenstein statt, im Hessenturm-Stadion.

Der Vorstand der SG und viele Helfer haben ein abwechslungsreiches Programm für die vier Tage auf die Beine gestellt. „Mitte 2022 haben unsere Planungen begonnen“, sagt Carsten Sonnenschein. Der Vorsitzende der SG berichtet von fünf Arbeitsgruppen, die sich um eine Festschrift, ums Programm, um den Ablauf, um die Organisation von Helfern und um die Bewirtung gekümmert haben.

„Es ist ein Fest für alle Niedensteiner. Alle sollen sich angesprochen fühlen und mit uns feiern“, sagt Vorsitzender Carsten Sonnenschein. Er sei dankbar über die vielen ehrenamtlichen Helfer. Auch Feuerwehr und das Kirmesteam aus Wichdorf helfen beispielsweise bei der Bewirtung.

So sah der Vorstand der SG Chattengau im Jahr 1973 aus: hintere Reihe von links: Heinrich Pfennig, Klaus Reinhard, Ernst Kraft, Karl-Heinz Kranz, Richard Bubenheim, Viktor Thutewohl, Robert Bergmann, Gerd Kranz. Vordere Reihe von links: Werner Grunewald, Horst Döring, Ernst Boxheimer, Konrad Schäfer, Karl Horn, Hermann Ohlwein, Heinrich Krause. © SG Chattengau

Die SG Chattengau hat Kooperationen mit der Stadt und der Kirche arrangiert. Die Stadt kümmert sich um Sportlerehrungen und Pfarrer Johannes Böttner hält einen Gottesdienst anlässlich des Jubiläums. „Mal sehen, ob alle 774 Mitglieder der SG kommen werden“, sagt Sonnenschein und lacht. Genug Attraktionen gebe es auf jeden Fall. Nur die Sparte Schwimmen kann an diesem Wochenende leider nicht ausgeübt und vorgestellt werden: „Diese Sportart ist ja an das Hallenbad gebunden“, sagt Marc Dente, der Spartenleiter Schwimmen.

Donnerstag, 29. Juni

Das viertägige Jubiläum startet am Donnerstag: Ab 18 Uhr spielt die FSG Chattengau/Metze gegen die FSG Allstars Fußball. Danach, ab etwa 20 Uhr, laden die Alten Herren zum Spätschoppen mit Musik ein.

Freitag, 30. Juni

Der zweite Tag des Jubiläums bietet vor allem für die ältere Generation ganz viel: Ab 15 Uhr hat die SG Chattengau einen Seniorennachmittag organisiert. Dazu gibt es eine Vorführung vom Kinderturnen, Kaffee und Kuchen und vieles mehr.

Samstag, 1. Juli

„Wir wollen alle Gruppen ansprechen. Jeder soll etwas für sich finden“, sagt Anna Stiehl, Jugendleiterin aus dem Vorstand. So kamen die Fußballfans am Donnerstag auf ihre Kosten, die Senioren am Freitag und am Samstag sollen sich alle verschiedenen Sportarten wiederfinden.

Von 9.30 bis 10.15 Uhr findet Zumba statt, danach– passend zum 125-jährigen Bestehen – ein 125-Runden-Lauf. Von 11 bis 18 Uhr bietet die SG Mitmach-Aktionen an. Es gibt einen Muckitest (siehe Hintergrund), Kinderschminken, Torwandschießen, Graffiti, Fußballdart und Fußballbillard, „alles, was das sportliche Herz begehrt“, so Sonnenschein.

Am Abend findet dann der Festkommers statt und ab 20 Uhr tritt die Band „Live7“ aus Wildeck mit Live-Musik auf.

Sonntag, 2. Juli

Der letzte Tag des Festwochenendes beginnt mit dem Frühschoppen ab 10 Uhr. Zur gleichen Zeit, von 10 bis 11 Uhr, gibt es eine Yoga-Stunde auf dem Rasen des Hessenturm-Stadions. Niedensteins Pfarrer Johannes Böttner hält um 11.30 Uhr einen Gottesdienst anlässlich der 125-Jahrfeier im Festzelt.

Darüber hinaus wird ab 10.30 Uhr Nordic-Walking angeboten und von 13 bis 16 Uhr kommen alle Kinder, die Fußball mögen, beim Funino-Turnier auf ihre Kosten.

„Uns ist vor allem das Miteinander wichtig. Das wollen wir an allen vier Tagen gebührend feiern“, sagt Vorsitzender Carsten Sonnenschein.

Der Muckitest Der Muckitest ist ein Mitmachangebot der Hessischen Turnjugend für Kinder und Jugendliche. Es gibt zwei unterschiedliche Versionen: Der traditionelle Muckitest wurde für Kinder im Alter von vier bis neun Jahren entworfen. Er besteht aus zwölf Übungen, von denen letztendlich acht absolviert werden sollen.

Bei dem Muckitest für Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren müssen zwölf Übungen geturnt werden, die man aus acht Einzel- und acht Partnerübungen wählen kann

(Cora Zinn)