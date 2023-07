Stadtverordnete stimmen für den ersten Bauabschnitt des Generationenparks

Von: Cora Zinn

Stehen auf dem Gelände, wo der Generationenpark entsteht: von links Christina Gebauer, Leiterin der Gemeinwesenarbeit, Dr. Bernd Rode, Bauamtsleiter, und Bürgermeister Frank Grunewald. Im Hintergrund ist das Hallenbad „Haus des Gastes“. © Cora Zinn

Der Weg ist geebnet für den ersten Bauabschnitt des Generationenparks in Niedenstein. Dort soll ein Begegnungsort für alle Generationen entstehen.

Niedenstein – Jung und Alt sollen sich auf dem ehemaligen Festplatzgelände treffen, spielen, toben, picknicken und einen kleinen Spaziergang durch den Park genießen. Die Stadtverordnetenversammlung beschloss am Donnerstag einstimmig den Entwurf zum ersten Bauabschnitt. Die Kosten: 480 000 Euro.

Die Stadt Niedenstein will den seit einigen Jahren ungenutzten Festplatz neben dem Hallenbad „Haus des Gastes“ neu beleben und das neue Zentrum attraktiver gestalten. Damit einhergehen soll eine Aufwertung der angrenzenden Grünflächen sowie des Wäldchens Goddelbusch. Marco Kollmann (SPD) befürwortet den Beschluss: „Der erste Bauabschnitt bietet uns die Möglichkeit, den Platz nach und nach weiter zu entwickeln.“

Manfred Dittmar (FWG) lobte den Entwurf des Planungsbüros Cognitio, das seinen Sitz in Niedenstein hat. Ihm gefalle besonders die Aufteilung in die unterschiedlichen Spielbereiche sowie die Wegeführung. „Jedoch hatten wir die Hoffnung, mit dem geplanten Budget den gesamten Platz gestalten zu können. Nun wird es erst mal der erste Bauabschnitt, weiterhin hoffen wir, dass die Förderung aus dem Leader-Programm auch erfolgt“, so Dittmar.

Generationenpark sei ein Leuchtturm-Projekt

Vor allem die Kosten des Generationenparks habe die CDU-Fraktion beschäftigt. „Wir haben rege Diskussionen wegen des Geldes geführt“, sagte Andreas Hans (CDU). Die Kalkulation sei gerade noch angemessen, doch das Budget sei gut zu beobachten und einzuhalten. Auch die Pflege und Unterhaltung des Parks sei noch ein offener Posten: „Grünschnitt und Rasenmähen wird noch ein großes Thema werden“, so Hans weiter.

Jörg Warlich (Bündnis 90/Die Grünen) sprach von einem dynamischen Prozess, der für die Stadtentwicklung wichtig sei. „Der Anfang ist gemacht. Leider können wir nicht alles umsetzen, was in der Bürgerbeteiligung gewünscht wurde“, so Warlich. Rathauschef Frank Grunewald betonte, sich weiter für Förderungen einzusetzen. Die neue Leader-Förderperiode läuft (2023 bis 2027). Ziel der hessischen Landespolitik ist es, ländliche Räume zu stärken. Dabei spielen insbesondere Handlungsfelder wie Daseinsvorsorge, Freizeit und Kultur, Tourismus und Regionalität eine Rolle. Für Grunewald erfüllt der Generationenpark all das: „Wir schaffen soziale Orte, Begegnungen jeden Alters und grüne Gemeinschaftsflächen durch den Park.“ So will der Bürgermeister zeitnah das Projekt für die neue Förderperiode bewerben.

Der Bau dauere zwar noch etwas, aber Grunewald freue sich jetzt schon: „Ich will Kinder lachen hören, wenn ich dort vorbeilaufe“, sagte er. Für ihn sei der Generationenpark ein Leuchtturm-Projekt, das sich im Chattengau etablieren soll. Neben dem Spielplatz, Klettermöglichkeiten und einer Fläche für Boulespielen werden auch Vereine ihren Platz haben. Sportarten wie Yoga, Tabata und Zumba, die von der SG Chattengau angeboten werden, sollen dort stattfinden. Auch kleinere, kulturelle Veranstaltungen sollen im Park realisiert werden. „Wir wollen den Park multifunktional nutzen und gemeinschaftlich weiterentwickeln“, sagte Christina Gebauer, Sachgebietsleiterin der Gemeinwesenarbeit. (Cora Zinn)