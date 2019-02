Viele Fans in den USA: Musiker Markus Zosel aus Niedenstein

Niedenstein. Der Plattenvertrag in den USA lag schon vor, doch aus Nordhessen wegziehen, kommt für den erfolgreichen Musiker und Lehrer nicht in Frage.

Starallüren zeigt Markus Zosel nicht im Ansatz. Von Beruf Lehrer, führt er ein Doppelleben als erfolgreicher Musiker, vor allem im Ausland. Ob in Los Angeles, San Francisco, Seattle oder Dänemark – die Lieder des Niedensteiners laufen in über 100 Online-Radiostationen weltweit rauf und runter, belegten teilweise Spitzenpositionen in amerikanischen Charts, mehrfach wurde er in den USA ausgezeichnet. „Das ist ein wahnsinniges Gefühl“, sagt Markus Zosel, „aber das ist alles so weit weg, das kann man sich gar nicht vorstellen.“

Angefangen hatte alles mit einem hr-Musikwettbewerb, den er 1990 gewann. Von da an spielte er auf kleinen und großen Bühnen, etwa bei Countryfestivals in Berlin, Dänemark und den USA. Seit 2004 lebt er in Niedenstein, erst kürzlich gab er dort sein erstes Konzert. Trotz jahrzehntelanger Bühnenerfahrung ist nicht jeder Auftritt einfach, sagt Markus Zosel.

„Jedes Lied erzählt eine Geschichte, und manchmal ist der Transport zum Publikum schwierig.“ In den USA ist diese Art der Musik fast selbstverständlich, beschreibt der Musiker den Unterschied. In Deutschland muss das Publikum erst abgeholt, das Eis gebrochen werden. „Es ist jedes Mal spannend, wie ein gegenseitiges Abtasten“, sagt der 46-Jährige. So entsteht auch das Programm oft spontan, auf das Publikum abgestimmt.

Wenn Markus Zosel sich an sein Piano setzt oder eine seiner Akustikgitarren in die Hand nimmt, vermischen sich leise Klänge mit seiner kraftvollen Stimme. Doch in seiner Musiksparte braucht es mehr als technisches Können. „Um als Singer/Songwriter akzeptiert zu werden, muss man erst gelebt haben“, sagt Markus Zosel. Wenn man in den Staaten als 15-Jähriger auf die Bühne geht, wird man nicht ernst genommen. Seine Lieder im Folk-Stil hören Menschen in verschiedenen Ecken der Welt. Die Inspiration liefert ihm seine Heimat. „Vom Dörnberg bis zum Edersee, ich ziehe viel kreative Energie aus Nordhessen.“

Alles ist "self made"

Dabei folgt er dem Motto „Do it yourself“ – bis auf die CDs selbst, produziert er alles in Eigenregie. Dabei verraten die Titel einiges über ihn. „Delphi“ etwa ist nicht nur der Name eines Albums, sondern auch ein Reiseziel des Musikers. „Hollywood Boulevard“ steht für seine Reisen zur Preisverleihung des Akademia Award in Los Angeles. Obwohl ihm eine US-Agentur einen Vertrag anbot, aus Nordhessen wegziehen kommt für ihn nicht in Frage. „In Niedenstein kann ich nach Konzerten immer die Batterien aufladen“, sagt Markus Zosel und lächelt. Und so muss er auch den Spagat zwischen weltweiten Konzerten und dem Schulalltag als Englisch- und Musiklehrer meistern. Doch ein Leben ohne Musik? „Unvorstellbar, das findet für mich nicht statt.“

Zur Person

Markus Zosel (46) wurde in Kassel geboren und wuchs in Baunatal auf, wo er heute als Lehrer an der Erich-Kästner-Schule arbeitet. Nach einem Musik- und Englischstudium absolvierte er eine weitere Ausbildung am Klavier. Als Singer/Songwriter hat er neun Alben selbst produziert und wurde mehrfach ausgezeichnet, darunter fünf Mal in den USA.

So erhielt er mehrfach den Akademia Award in Los Angeles, unter anderem für sein Album „Delighted“ und für den Song „Flow ye waters“. 2019 ist er erneut für zwei Kategorien nominiert, darunter als „Artist Of The Year“. Neben seiner Musik publiziert er auch Romane, Erzählungen und Gedichte.

Seit 2012 hat Markus Zosel die musikalische Leitung des literarischen Kabaretts „Herrenzimmer“. Seine Musik ist auf Download-Plattformen wie Itunes und Spotify, aber auch als CD erhältlich, die auf seiner Website bestellt werden können.