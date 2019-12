Orgel nach Renovierung wieder in Schlierbacher Kirche

Es war der 13. August vor zwei Jahren, als der letzte Ton der Orgel während der Messe in der Schlierbacher Kirche erklang. Jetzt wird die Orgel Pfeife für Pfeife wieder aufgebaut.

Drei Tage nach dem letzten Ton kam Orgelbaumeister Peter Kozeluh aus Rotenburg, um das einmanualige Instrument abzubauen. „Wir haben zwei Drittel der Pfeifen mit in unsere Werkstatt genommen. Die übrigen Pfeifen wurden in unmittelbarer Nähe zur Kirche eingelagert“, sagt Kozeluh. Doch nicht die komplette Orgel wurde abgebaut.

In der Kirche blieben die Windlade, das Gehäuse und die Stahlzüge unter dem Spieltisch. Alles wurde staub- und luftdicht verpackt, damit diese Teile während der Renovierung der Kirche keinen Schaden nehmen.

Pfeifenwerk wurde ergänzt

In der Orgelbauwerkstatt in Rotenburg inspizierte Kozeluh die 546 Holz- und Metallpfeifen. Stück für Stück wurden Schmutz und Staub aus den Pfeifen ausgeblasen, gebürstet, die Abdeckung entfernt, das Leder geprüft und ergänzt und die Stimmlippen überholt. Schließlich wurden einige der Pfeifen verlängert und mache ergänzt und erneuert. Denn „das Pfeifenwerk wurde nicht einfach übernommen, sondern ergänzt, damit der Klang ausgeglichen, und ein warmer Ton entsteht“, sagt Kozeluh.

Dabei ist es gar nicht so einfach, neue Pfeifen zu finden. Zum einen gibt es in Deutschland nur drei bis vier Pfeifenbauer. Zum anderen müssen sie sich vor allem in sichtbaren Teil der Orgel, dem Prospekt, farblich harmonisch einfügen. Beachtet werden muss auch der Klang der Pfeife. Der hängt vom Anteil des Zinns ab. Je mehr Zinn in der Legierung verwendet wurde, desto besser der Klang und desto schöner der Glanz.

+ Umgeben von Stahlzügen: Dorothee Kozeluh beim Reinigen im Inneren der Schlierbacher Orgel. © Rainer Schmitt

Jede Pfeife genau überprüft

Als die Renovierung der Kirche abgeschlossen und das Gehäuse der Orgel gestrichen war, kam Kozeluh mit den renovierten und erneuerten Orgelpfeifen wieder. „Man kann nicht mit anderen Gewerken oder bei Staub und Lärm arbeiten, dafür ist die Orgel ein zu sensibles Instrument“, sagt Kozeluh.

Überall in der Kirche, den Kirchenbänken und auf der Empore wurden die Pfeifen ausgelegt, von der kleinsten, gerade mal zwei Zentimeter lang, bis zur großen Basspfeife aus Holz mit der stattlichen Länge von 3,50 Metern.

„Jetzt ist alles wieder schön und muss nur noch zusammengebaut werden“, sagte Kozeluh beim Blick über die Pfeifen. Überprüft wurde bei der die Windlade, die Lunge der Orgel, und anderen Holzteilen, ob sich Schimmel oder Holzwürmer breitgemacht hatten.

Orgel darf nicht zu laut und nicht zu leise klingen

Dann wurde Pfeife für Pfeife in die jeweils vorgesehen Löcher gesetzt. Je nach Register erklingt nun eine oder im Mischregister gleich drei Pfeifen, die dem Ton eine andere Klangfarbe verleihen. Während Peter Kozeluh im Inneren der Orgel die Pfeifen einsetzt und mit einem kleinen Hammer richtet, spielt seine Frau die einzelnen Töne an.

Nach und nach wandern die Pfeifen in das Orgelgehäuse und der Klang wird voller. Wichtig dabei ist: Die Intonation ist die Anpassung auf den Raum. Die Orgel soll nicht zu laut, aber auch nicht zu leise klingen, sondern „genauso, dass die Kirchenbesucher sich wohlfühlen“.