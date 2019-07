Paartherapeutin gibt Tipps für eine funktionierende Beziehung 

Freudige Erinnerungen verbinden viele Menschen mit ihrem Hochzeitstag. Zum Internationalen Tag der Freude am 24. Juli haben wir uns aktuell zu Hochzeit und Heirat umgehört.

Fragt man Menschen, egal wo auf der Welt, nach dem schönsten Tag in ihrem Leben, so antworten viele spontan: mein Hochzeitstag. Heirat und damit die Ehe erleben aktuell eine echte Renaissance, das Ja-Wort ist wieder gefragt.

Wir wollten wissen, warum dieser Tag so viel Freude macht und wie Paare die Freude in der Ehe erhalten können.

Über den schönsten Tag im Leben sprachen wir mit den in Fritzlar ansässigen Hochzeitsausstattern Mareike und Thorsten Seifert. Zur Paarbeziehung befragten wir die Heilpraktikerin und Paartherapeutin Martina Möbius-Bussmeyer.

Was ist eigentlich Freude?

Die Freude ist eine der fünf Grundemotionen: Freude, Angst, Schmerz, Trauer und Wut. Das heißt, sie ist angeboren. Sie gehört zum Emotionsrepertoire, mit dem jeder Mensch auf die Welt kommt. Dabei können die einzelnen Emotionen unterschiedliche Tiefungsebenen haben. Ich kann die Freude beispielsweise nur im Kopf wahrnehmen oder bis in den Bauch und den ganzen Körper hinein – man ist quasi ganz Freude. Viele empfinden das bei ihrer Hochzeit so. Der Hochzeitstag ist also ein Tag voller Emotionen und Freude.

Warum lässt die Freude in vielen Ehen nach?

Es gibt ein „Grundgesetz“: Beziehungen werden von alleine immer schlechter. Soll heißen, wenn man nichts tut, geht es bergab. Anfangs sind die Partner stark auf den anderen ausgerichtet und tun viel, um die Verbindung aufzubauen. Sie haben den Partner oft sogar mehr im Fokus als sich selber. Sie stellen Bindung vor Autonomie. Mit dem Alltag tritt die Autonomie wieder in den Vordergrund. Wir zeigen Charakteristika, Macken und alte Beziehungsmuster, an denen sich der Partner dann reibt. Mit Erstaunen stellt man fest, der Partner ist ja ganz anders. Und weil viele davon überrumpelt sind und nicht gelernt haben zu kommunizieren, bekommen die unangenehmen Gefühle ein ungewolltes Eigenleben.

Welches sind die häufigsten Themen mit denen sich Paare dann an sie als Paartherapeutin wenden?

Das Paar oder auch nur einer der Partner bedauert, dass man sich aus den Augen verloren hat, dass die Nähe verloren gegangen ist. Die Beziehung hat einen Status erreicht, an dem aus ihr keine Kraft mehr geschöpft werden kann.

Gibt es dabei Unterschiede zwischen jungen und älteren Paaren?

Ja. Junge Paare kommen oft mit ganz konkreten Problemen, wie Arbeitslosigkeit oder Geburt eines kranken Kindes. Oft ist es auch die Erschöpfung aus Überforderung durch Beruf plus kleine Kinder plus Umzüge, die junge Paare an die Grenze führt. Die Themen ergeben sich also eher von außen. Bei älteren Paaren liegen die Probleme häufiger im inneren Beziehungsraum. Entfremdung ist hier das Stichwort. Alte Muster haben sich durchgesetzt und führen nach Jahren zu Polarisierung und Streit, bis zum Beziehungskrieg mit verhärteten Fronten. Oft ist die Angst vor dem Alleinsein der letzte Kitt, der die beiden zusammenhält. Es hat sich jede Menge unausgesprochener Schutt angesammelt.

Sie haben über 1000 Paare im Rhein-Main-Gebiet begleitet und praktizieren seit einigen Jahren in Nordhessen. Gibt es regionale Unterschiede bei den Paaren?

Nein, die habe ich bisher nicht festgestellt.

Gibt es hundertprozentige Freudenkiller?

Ja, beispielsweise Kontrollausübung, entwürdigende Kommentare oder Gleichgültigkeit.

Können Paare ihrer freudlosen Ehe wieder Freude einhauchen?

Dass der Funke noch nicht ganz erloschen ist. Oft muss nur Schutt beiseite geräumt werden. Mitunter können kleine Gesten der Flamme wieder Sauerstoff geben. Was macht alte und dennoch freudvolle Partnerschaften aus? Freude und Liebe werden mehr, wenn man sie selber gibt. Nicht mit dem Kopf durch die Wand, sondern sich gegenseitig wichtig nehmen, ja, sogar den Partner manchmal wichtiger nehmen als sich selbst, ihn auch mal an die erste Stelle stellen, und das von beiden Seiten. Paare, die so leben, müssten es schaffen.

Zur Person

Martina Möbius-Bussmeyer praktiziert seit 20 Jahren in eigener Praxis mit Klienten aus ganz Deutschland. Sie ist Heilpraktikerin Psychotherapie, Coach und Mediator. Als Paartherapeutin hat sie bisher über 1000 Paare begleitet. Sie hat eine Praxis in Habichtswald-Ehlen (Landkreis Kassel).

So mache ich dem Partner Freude

Der Tag der Freude regt an, jemandem eine Freude zu machen. Martina Möbius-Bussmeyer hat Ideen, wie man dem Partner heute spontan eine Freude bereiten kann:

Ein aufrichtiges „Wie geht es dir?“

Ganz wichtig: Körperliche Berührung sorgt für Freude und Zugehörigkeit, also umarmen, streicheln, küssen sie ihren Partner. Wenn sich mehr ergibt, umso besser.

Machen Sie spontan etwas zusammen, was beiden Spaß macht – so wie früher.

Erfüllen Sie Ihrem Partner einen Wunsch, von dem Sie wissen, dass er ihn schon lange hat.

Bitten Sie um Entschuldigung für etwas, von dem Sie wissen, dass es Ihren Partner schon lange belastet. Auf diese Weise räumen Sie Schutt von der Flamme weg.

Sehen Sie Ihren Partner an. Schauen Sie ihm in die Augen.

Machen Sie ihrem Partner ein ernstgemeintes und von Herzen kommendes Kompliment. Hochzeit wird mehr und mehr zum Event

Mareike und Thorsten Seifert statten seit 2013 professionell Braut und Bräutigam von Kopf bis Fuß aus. Auf 1000 Quadratmetern bieten sie ihren Kunden, die aus ganz Deutschland kommen, eine riesige Auswahl an Brautmoden, von lässig modern bis klassisch. Über 600 Paare fanden im vergangenen Jahr dort ihre Wunschausstattung. Zunehmend wagen auch ältere Paare den Schritt ins Glück.

Allein im ersten Halbjahr 2019 ließen sich gut 50 Paare jenseits der 60 vom 15-köpfigen Team beraten. Die künftigen Bräute können ihre Garderobe, ganz wie in der sehr erfolgreichen täglichen TV-Doku-Soap „Zwischen Tüll und Tränen“ des Senders Vox, ungestört in drei separaten Ankleidezimmern gemeinsam mit ihren persönlichen Beraterinnen auswählen. Jedes Kleidungsstück wird von fünf Schneiderinnen und einem Herrenschneider auf Maß angepasst.

In der Hochzeitsmanufaktur arbeiten Firmen aus der Region zusammen, sodass vom Catering bis zur Zeremonie alles aufeinander abgestimmt werden kann. Wir sprachen mit den Ausstattern über den vermeintlich schönsten Tag im Leben. Warum ist der Hochzeitstag der schönste Tag im Leben? „Es ist ein Tag voller Emotionen, voller Liebe. Nach langer Planung ist das Paar endlich am Ziel, der Hochzeit mit der Liebe des Lebens“, sagt Thorsten Seifert. Die Hochzeit werde immer mehr zum Event. Schon lange vorher werde mit den Planungen begonnen.

„Viele starten ein bis zwei Jahre vorher“, weiß Seifert. Manche Wunsch-Location muss sogar noch früher gebucht werden. Für die Hochzeit werden inzwischen durchschnittlich 15 000 bis 25 000 Euro ausgegeben, nach oben offen. Unterscheiden sich junge Paare und ältere, die vielleicht zum zweiten Mal heiraten? „Ja, unbedingt!“, sagt der Ausstatter.

Die jungen Bräute seien oft sehr aufgeregt und hätten eine hohe Erwartungshaltung. „Sie haben im Fernsehen und im Internet vieles gesehen und möchten es so oder noch schöner haben“, so Seiferts Erfahrung. Ältere Paare seien wesentlich entspannter. „Sie wissen, was sie wollen und auch, was sie nicht mehr wollen.“

Viele heirateten im deutlich engeren Kreis. Dafür achteten sie vornehmlich auf die Qualität der gemeinsamen Hochzeits-Zeit. Es sind Genießer-Hochzeiten. „Eine Hochzeit, die Freude macht, ist also sehr individuell“, sagt Seifert.

Von Birgit Picht