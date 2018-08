Remsfeld. Bei einem Unfall auf dem Agip24-Autohof in Remsfeld entstand am Samstag gegen 14 Uhr ein Schaden von 2500 Euro, Personen wurden dabei nicht verletzt.

Nach Angaben der Polizei in Homberg hatte eine 39-jährige Frau aus Dabrova/Polen ihr Fahrzeug zum Betanken an einer Zapfsäule abgestellt. Ein 69-jähriger Mann aus Muiderberg in den Niederlanden parkte rückwärts aus und fuhr das abgestellte Fahrzeug an.

