Polizei warnt vor Trickdiebstählen in Supermärkten

Schwalm-Eder – In den vergangenen Wochen gab es im Schwalm-Eder-Kreis mehrfach Trickdiebstähle in Lebensmittelmärkten. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Die bislang nbekannten Täter nutzten dabei arglistig die Hilfsbereitschaft ihrer Opfer aus.

Die Masche: Die Diebe treten laut Polizei an ihre Opfer heran und verwickeln sie in ein ablenkendes Gespräch, zumeist verbunden mit einer konkreten Fragestellung. Dann entwenden die Unbekannten ihrem Opfer in einem unachtsamen Moment die Geldbörse aus Einkaufstasche oder Einkaufskorb.

Vor dem Hintergrund der Trickdiebstähle sei Vorsicht auch auf den Parkplätzen der Lebensmittelmärkte im Schwalm-Eder-Kreis geboten. Dort werden die Opfer laut Polizei beim Einräumen der gekauften Waren in den Kofferraum des Autos von den Unbekannten gezielt angegangen und beispielsweise auf einen Geldwechsel angesprochen.

Diebe nutzen Gutgläubigkeit ihrer Opfer aus

Verhaltenstipps der Polizei:

- Geld, Zahlungskarten und Papiere in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper tragen.

- Supermarktkunden sollten Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite tragen oder sich unter den Arm klemmen.

- Die Geldbörse gehört nicht oben in die Einkaufstasche, den Einkaufskorb oder den Einkaufswagen.

- Opfer eines Diebstahls sollten sich mit der nächsten Polizeistation in Verbindung setzen. Wurde die Zahlungskarte gestohlen, kann sofort unter der Sperrnotruf (116 116) kontaktiert werden.

- Die Pin der mitgeführten Zahlungskarten sollte keinesfalls ebenfalls in der Geldbörse aufbewahrt werden, auch nicht, wenn sie verändert oder beispielsweise als Telefonnummer „getarnt“, notiert wurde. (Christina Zapf)