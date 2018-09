Poller auf Gehweg in Deute angefahren

Deute. Ein unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle meldet die Polizei in Fritzlar. Ein 31-jähriger Mann aus Baunatal war am Freitag gegen 13.35 Uhr mit seinem VW Golf in Deute in Richtung B254 unterwegs.

In einer Linkskurve kam ihm ein grauer Pritschenwagen über die Mittellinie entgegen. Um eine Kollision zu vermeiden, zog der Baunataler nach rechts, fuhr auf den Gehweg und fuhr dort einen Poller um. Der Fahrer des Pritschenwagens fuhr ohne zu halten weiter. Den Schaden am Golf gibt die Polizei mit 1000 Euro an, weitere 1000 Euro Schaden gab es am Poller. Hinweise bitte an die Polizei in Fritzlar unter der Telefonnummer 05622-99660.