Fritzlarer Rosenmontagsumzug live im Video

Live im Video: Wir übertragen am Montag, 4. März, den Fritzlarer Rosenmontagsumzug hier auf HNA.de. Hier finden Sie alles, was Sie über den größten närrischen Umzug in der Region wissen müssen.

Um 14.15 Uhr, wenn sich die Motivwagen und Fußgruppen dem Marktplatz nähern, werden wir mit der Übertragung auf www.hna.de beginnen. Präsentiert wird sie vom Autohaus Hetzler, Hyundai- und Volvohändler aus Fritzlar und Kassel. Und auch Sie können ein Teil des Livevideos sein: Wir grüßen für Sie während der Übertragung Freunde, Bekannte, Verwandte und Kollegen. Dazu müssen Sie einfach eine Mail schreiben an online@hna.de mit dem Betreff „Gruß zum Rosenmontag“. Bitte nennen Sie Ihren Namen und schreiben uns, wen Sie grüßen möchten.

Die Moderation übernehmen der frühere HNA-Ressortchef Reinhard Berger und HNA-Online-Redakteur Andreas Berger. An der Kamera steht HNA-Online-Redakteurin Lena Wenzel.

Wie wird das Wetter am Rosenmontag?

Da gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte zuerst: Es wird nicht so schön wie in den letzten Wochen. Kachelmannwetter.de sagt für Fritzlar am Montagmittag einen Mix aus etwas Sonne, Regen und noch mehr Wolken voraus. Die Temperaturen steigen allenfalls auf 10 Grad. Dazu kann der Wind heftig blasen. Die gute Nachricht: Es ist doch deutlich wärmer als beim Rosenmontagsumzug vor einem Jahr, als es sogar schneite. Die beste Nachricht aber ist: Dank unseres Livestreams kann man den Umzug auch im Trockenen und Warmen verfolgen.

Haben in Fritzlar an Rosenmontag die Geschäfte geöffnet?

Nicht alle. Fritzlar ist das Köln Nordhessens. Wie in der Rhein-Metropole haben darum auch dort viele Geschäfte in der Innenstadt ab dem Nachmittag geschlossen.

Wie alt ist der Karneval in Fritzlar?

Erstmals wurde der Fritzlarer Karneval 1719 erwähnt. Schon damals wurde in der Domstadt heftig gefeiert, wie ein Briefwechsel aus dieser Zeit belegt. Laut dem heimischen Historiker Johann-Henrich Schotten ging es dort so wild zu, dass sich einige Fritzlarer nicht trauten, bei den Priestern zu beichten. Darum fragten sie bei Ursulinen-Schulschwestern Rat. Die Vorsteherin des Klosters fragte in Rom nach, ob sie den Faschingssündern einen Ablass gewähren darf. Aus dem Vatikan erhielt sie jedoch nur die Antwort, dass es keine Antwörte gäbe, da gerade der Papst gestorben war.

Wie lange gibt es schon Umzüge in Fritzlar?

Eigentlich noch gar nicht so lange. Der erste Umzug fand nach dem Zweiten Weltkrieg statt. Verantwortlich dafür waren Kriegsflüchtlinge, die den Brauch aus dem Saarland und dem Rheinland nach Nordhessen brachten.

Was rufen die Narren in der Region?

Nicht "Helau". Der Fritzlarer Gruß lautet "Alle Wille". Andernorts rufen sich die Narren "Schurri, Schurri" und "Marder Helau" zu.

Warum heißt es eigentlich Rosenmontag?

Dazu gibt es unterschiedliche Erklärungen: Zum einen geht der Name auf das alte Wort „rasen“ zurück, was toll oder verrückt bedeutet. Zum anderen könnte Napoleon dafür verantwortlich sein. Der wollte den Karneval zu Beginn des 19. Jahrhunderts in den besetzten Gebieten wie im Rheinland verbieten, da Verbrecher und Rebellen die Verkleidung nutzen könnten, um sich zu verstecken. Das wollten die Narren aber natürlich nicht. Darum traf sich ein Komitee immer am vierten Montag nach dem Karneval, um sich Reformen auszudenken. Dieser Montag ist direkt nach Rosensonntag, weshalb sich das Komitee den Namen Rosenmontagsgesellschaft gab.

Karnevalsumzüge in der Region

Samstag

Kassel:

Der große Karnevalsumzug durch die City mit Erstürmung des Rathauses startet um 12.11 Uhr am Königstor.

Sonntag

Hessisch Lichtenau:

Los geht es um 13.11 Uhr am Rathaus.

Rosenmontag

Fritzlar:

Um 14 Uhr startet der größte Rosenmontagsumzug Nordhessens mit 65 Wagen, Gruppen und Musikzüge. Erwartet werden in der Innenstadt bis zu 30.000 Zuschauer.

Edermünde-Holzhausen:

Auch der Edermünder Ortsteil südlich von Kassel ist eine Hochburg. Hier wird ab 15.11 Uhr unter dem Schlachtruf "Gickelhahn Helau" gefeiert. Veranstalter ist die Karnevalsgemeinschaft Holzhausen/Hahn.

Naumburg:

Der Umzug mit mehreren tausend Zuschauern startet um 14 Uhr. Im Anschluss gibt es die große Rosenmontagsparty in der alten Stadthalle im Burghain.