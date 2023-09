Schulstart: Es gibt immer mehr Ganztagsschulen im Schwalm-Eder-Kreis

Von: Maja Yüce

Trotz vieler besetzter Stellen fehlen Lehrkräfte an den Schulen, sagt sagt Stephan Uhde, Leiter des Staatlichen Schulamtes in Fritzlar. © Caroline Seidel/dpa

Schwalm-Eder – Heute enden die Sommerferien. Während für die Schüler im Landkreis nun wieder frühes Aufstehen, Hausaufgaben und Lernen angesagt sind, arbeiten immer mehr Schulen im Schwalm-Eder-Kreis im Ganztagsbetrieb beziehungsweise an dessen Ausbau.

Im jetzt beginnenden Schuljahr 2023/24 bieten insgesamt 51 Schulen ganztägige Angebote an. „Das entspricht einem Anteil von nahezu 82 Prozent aller allgemeinbildenden Schulen, also Grundschulen, Sekundarstufen I inklusive der Förderschulen“, sagt Doris Braun-Grimmelbein, stellvertretende Amtsleiterin des Staatlichen Schulamtes für den Schwalm-Eder-Kreis. Damit habe sich die Zahl der ganztägig arbeitenden Schulen im Landkreis gegenüber zu Beginn des „Pakts für den Ganztag“ in Hessen 2022/23 vervielfacht. Mehr noch: Die Zahl der Ganztagsangebote werde in nächster Zeit schrittweise erheblich gesteigert, prognostiziert Braun-Grimmelbein.

1650 Schulanfänger werden in den nächsten Tagen im Landkreis eingeschult

Inzwischen hätten weitere Grundschulen ihren Wunsch auf Neuaufnahme in den Ganztagspakt für das Schuljahr 2024/2025 bekundet. „Somit beschreiten unsere Schulen gemeinsam mit dem Schulträger im Schwalm-Eder-Kreis für den ab 2026 geltenden Rechtsanspruch auf ganztägige Förderung von Kindern im Grundschulalter einen richtungsweisenden Weg“, betont Braun-Grimmelbein. Das zeige, dass die Motivation, die Zahl der Ganztagsangebote für Kinder im Grundschulalter zu erhöhen, für die Schulen im Kreis eine zentrale Rolle spiele.

Mit dem heutigen Schulstart werden insgesamt 16 653 Schüler an den allgemeinbildenden Schulen im Schwalm-Eder-Kreis unterrichtet. Dies sind 334 Schüler mehr als im Schuljahr 2022/23. 1650 Schulanfänger werden in den nächsten Tagen im Landkreis eingeschult. Insgesamt arbeiten an den Schulen im Landkreis 2054 Lehrkräfte, so die Statistik des Schulamtes.

Pakt für den Ganztag Der Ganztagspakt in Hessen zielt darauf ab, die Ganztagsbetreuung auszubauen. Erstmals übernehmen Land und Schulträger gemeinsam Verantwortung für das Bildungs- und Betreuungsangebot. Teilnehmende Grundschulen und Grundstufen von Förderschulen verfügen an fünf Tagen in der Woche von 7.30 bis 17 Uhr und in den Ferien über verlässliche und freiwillige Bildungs- und Betreuungsangebote. Im Schuljahr 2022/2023 beteiligen sich insgesamt 395 Schulen. (may)

Wie auch in den Jahren zuvor sei es die größte Herausforderung, Förderschul- und Grundschullehrkräfte einzustellen. Die Unterrichtsversorgung sei aber grundsätzlich an allen Einrichtungen im Kreis gesichert. „Auch wenn noch Einstellungen insbesondere an den Grund- und Förderschulen möglich sind. Allerdings wird es für diese Schulen schwieriger, geeignete Bewerber zu finden“, räumt Braun-Grimmelbein ein. Fächer, in denen es einen Mangel an Lehrkräften gibt, seien vor allem Sport, Kunst, Musik und Physik. (Maja Yüce)