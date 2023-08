Fast jede dritte Ausbildungsstelle im Landkreis ist nicht besetzt

Von: Maja Yüce

Im Schwalm-Eder-Kreis gibt es zu wenige Auszubildende. © Carsten Rehder

Viele Betriebe im Schwalm-Eder-Kreis suchen noch nach Auszubildenden. Auch jetzt werden noch Ausbildungsverträge abgeschlossen.

Schwalm-Eder – Der Azubi-Mangel hält im Schwalm-Eder-Kreis weiterhin an: Fast jede dritte Ausbildungsstelle im Landkreis konnte nicht besetzt werden. „Es gibt deutlich mehr freie Ausbildungsplätze als Ausbildungssuchende, daher gibt es auch jetzt für Kurzentschlossene noch Chancen auf einen Ausbildungsplatz für dieses Jahr“, sagt Gisa Stämm, Pressesprecherin der Agentur für Arbeit in Korbach, die auch für den Schwalm-Eder-Kreis zuständig ist.

Auf einen Bewerber kommen laut Statistik der Arbeitsagentur knapp zwei freie Ausbildungsstellen. Dass bedeutet zugleich, dass auch jetzt noch die Chance auf eine Lehrstelle besteht. Zwar hätten in etlichen Berufen die Ausbildungen schon zum 1. August begonnen, doch sei ein Einstieg oft auch noch in den Wochen nach dem offiziellen Start möglich, ergänzt sie.

Im Juli waren noch 419 Ausbildungsstellen frei

Die aktuellsten Zahlen der Agentur für Arbeit stammen aus dem Juli-Arbeitsmarktbericht (Stand: 12. Juli). Demnach wurden der Arbeitsagentur für den Schwalm-Eder-Kreis von Oktober 2022 bis Juli 1209 Ausbildungsstellen gemeldet, von denen 419 im Juli noch frei waren. Von den 822 Bewerberinnen und Bewerbern, die sich seit Oktober für eine Ausbildung gemeldet haben, sind noch 223 unversorgt.

„Inzwischen dürften die Zahlen etwas niedriger liegen, weil der Markt noch in Bewegung ist und weiterhin Ausbildungsverträge abgeschlossen werden“, sagt Stämm. Denn manche Ausbildungen, so zum Beispiel in der Pflege, starten erst zum 1. September oder 1. Oktober.

Es gebe noch viele freie Stellen, etwa im Handel, im Handwerk, im Logistikbereich, in der Pflege und im Gastgewerbe. Eine umfassende Übersicht gibt es im Internetportal der Arbeitsagentur. „Ein Blick auf die Seite lohnt sich immer, weil manche Stellen kurzfristig eingestellt werden“, sagt Stämm. Selbst in stark nachgefragten Berufen wie dem des Tischlers gebe es noch Plätze.

Stämm rät allen, die noch einen Ausbildungsplatz suchen, sich auch direkt an die Arbeitgeber zu wenden. Der direkte Kontakt sei wichtig.

Eine Hürde sei im Schwalm-Eder-Kreis, der flächenmäßig nach Waldeck-Frankenberg der zweitgrößte in Hessen ist, die Erreichbarkeit der Betriebe, sagt Stämm. „Wenn ein Bewerber aus dem Süden stammt und das Unternehmen im Norden ist, dann gilt es weite Wege zurückzulegen“, so Stämm. Das sei für viele junge Leute ein Problem.