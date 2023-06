Aufträge gehen zurück und es fehlt weiter Wohnraum

Schwalm-Eder-Kreis

+ © Claudia Brandau Ob Neubau oder Umbau: Im Schwalm-Eder-Kreis fehlen viele Wohnungen. Hohe Zinsen, hohe Preise für Lohn und Material sowie hohe Ansprüche in Sachen Energie bringen den Bauboom zum Erliegen. © Claudia Brandau

Viele Bauvorhaben werden wegen hoher Kosten auf Eis gelegt.

Schwalm-Eder – 450 Wohnungen wurden im Landkreis im vorigen Jahr neu gebaut – darunter 243 in Ein- und Zweifamilienhäusern. Das sind 58 mehr als im Vorjahr, teilt die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) Nordhessen mit und beruft sich auf Zahlen des Statistischen Bundesamtes.



Insgesamt investierten die Bauherren 2022 im Landkreis rund 88 Millionen Euro für den Wohnungsneubau, ins Errichten von Ein- und Zweifamilien- Reihen- und Mehrfamilienhäuser. Für 2023 warnt IG Bau-Bezirksvorsitzender Klaus Michalak aber vor einem Abwärtstrend: „Viele Bauvorhaben werden auf Eis gelegt, weil hohe Baukosten auf hohe Zinsen und hohe Hürden durch staatliche Auflagen und Vorschriften treffen. Das ist ein toxischer Mix für den Wohnungsbau.“ Die Kaufpreise beim Neubau seien komplett aus den Fugen geraten und die Mieten kletterten enorm nach oben.



Hohe Zinsen träfen auf steigende Material- und Lohnkosten

Es komme vor allem darauf an, bezahlbare Wohnungen und Sozialwohnungen zu bauen, sagt Michalak. „Sie müssen zur Lohntüte passen.“ Benötigt werde ein „Booster für den Neubau“ von sozialen und bezahlbaren Wohnungen.



Die Befürchtungen der IG Bau seien gerechtfertigt, sagt Wolfgang Scholz, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft: „Die Rahmenbedingungen sind nicht für eine gute Entwicklung ausgelegt.“ Hohe Zinsen träfen auf steigende Material- und Lohnkosten und zudem auf die Inflation und knappes Bauland: „Damit lahmt nicht nur der private, sondern auch der öffentliche Wohnungsbau.“



Schwalm-Eder-Kreis: Die Zahl der Bauaufträge im Landkreis geht zurück

Das bedeute, dass viele Betriebe im Bauhauptgewerbe wieder verstärkt nach Aufträge Ausschau hielten – damit ergebe sich eine komplett andere Situation als noch vor einem Jahr, als die Nachfrage groß war. Auch die Bürokratie spiele eine große Rolle: „Die Ansprüche daran, was ein Gebäude alles leisten soll, sind mit stets mehr Auflagen und Genehmigungen gestiegen.“, sagt Scholz. Alles zusammen genommen bestätige die Aussage der IG Bau: „Die Tendenz ist eindeutig, die Auftragslage geht zurück.

Die Zahl der Bauaufträge im Landkreis geht zurück: Das sei auf der Tagung der Bau-Innung deutlich geworden, sagt Wolfgang Scholz, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Schwalm-Eder. Mit dieser Aussage wolle er aber keine Panik hervorrufen, sondern ein realistisches Bild der aktuellen Situation zeichnen.

Die rückläufigen Aufträge fürs Bauhauptgewerbe aber seien kein gutes Signal für die Entwicklung der Mieten: Die fehlenden Neu- oder Ausbauten bedeuteten, dass sich die Situation am Wohnungsmarkt verschärfe, die Mieten hoch blieben.

Bundesweit hätten im vorigen Jahr 400 000 Wohnungen entstehen sollen, dieses Ziel sei weit verfehlt worden

Die steigenden Preise für Material, Löhne, Zinsen seien die Kehrseite der Inflation, sie sorgten dafür, dass junge Bauherren zwischen 300 000 und 500 000 Euro für Neubauten investieren müssten: „Solche Summen muss man ja erst einmal bedienen können.“ Es zuckt zurzeit also so mancher Bauherr vor der eigenen Courage zurück, verschiebe das Vorhaben. Die Baubetriebe bemerkten deutlich eine schwächere Nachfrage.

„Die Auftragslage kühlt deutlich ab“, sagt Wolfgang Scholz. Bundesweit hätten im vorigen Jahr 400 000 Wohnungen entstehen sollen, dieses Ziel sei weit verfehlt worden: „Es waren keine 300 000 Wohnungen“, sagt Scholz.

Die Bürokratie spiele auch bei Bauvorhaben eine immer größere Rolle

Der IG Bau-Bezirksvorsitzende Klaus Michalak appelliert an die heimischen Bundestagsabgeordneten, sich in Berlin für ein „massives Aufstocken der Fördergelder“ stark zu machen. Konkret werde ein Sondervermögen von 50 Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau benötigt. „Nur dann kann es noch klappen, bundesweit 100 000 Sozialwohnungen pro Jahr zu bauen“, so der IG Bau-Bezirkschef. Zusätzlich seien 22 Milliarden Euro für den Neubau von 60 000 bezahlbaren Wohnungen dringend erforderlich. Davon profitiere auch der Schwalm-Eder-Kreis.

Außerdem drängt die IG Bau auf ein „schlankeres Baugesetzbuch“: „Es geht um das Durchforsten von Gesetzen, Verordnungen und Normen, auf das die Branche seit Jahren wartet. Das muss jetzt passieren – und nicht irgendwann im nächsten Jahr.“

Auch das entspricht der Sicht der Kreishandwerkerschaft: „Es gibt ungeheuer viele Auflagen und Ansprüche, und erforderliche Genehmigungen“, sagt Scholz. Die Bürokratie spiele auch bei Bauvorhaben eine immer größere Rolle. (Claudia Brandau und Christina Zapf)