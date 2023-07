Hängepartie für Kliniken – Die Krankenhausreform soll mehr Spezialisierung bringen

Von: Maja Yüce

Reformpläne: Krankenhäuser im Kreis ziehen gemischte Bilanz.

Schwalm-Eder – Die Krankenhausreform soll mehr Spezialisierung bringen, aber auch das Überleben kleiner Kliniken sichern. In den beiden Krankenhäusern im Schwalm-Eder-Kreis, der Asklepios-Klinik Schwalmstadt und dem Hospital zum Heiligen Geist in Fritzlar, hat man die Entscheidung mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Dort blickt man mit gemischten Gefühlen auf die Beschlüsse, auf die sich Bund und Länder in dieser Woche geeinigt hatten.

„Die Hängepartie geht weiter, aber gerade die Kliniken im ländlichen Raum brauchen Klarheit“, sagt Dr. Dagmar Federwisch, Regionalgeschäftsführerin der Asklepios- Klinik. Auf sie wirke das Eckpunktepapier wie eine Aneinanderreihung von Prüfaufträgen und Absichtserklärungen. „Von konkreten Eckpunkten sind wir offenbar noch ziemlich weit entfernt, aber die grobe Linie hilft uns auf Dauer nicht weiter“, sagt sie. „Die Eingruppierung in definierte Leistungsgruppen ist eine schöne Idee für sehr spezifische Krankheitsbilder und Kompetenzzentren – aber im ländlichen Raum wird das so nicht funktionieren“, so Federwisch. Gerade dort drohe die Reform zu einem echten Problem zu werden, die Existenz vieler kleiner Kliniken sei damit bedroht, kritisiert Federwisch.

Hospital Fritzlar: Geschäftsführer Dominik Zeiger reagiert positiv auf Reformpläne

Positiver blickt man hingegen im Hospital zum Heiligen Geist auf die Reformpläne: „Die Zuordnung von Leistungsgruppen könnte tatsächlich zu dem gewünschten Qualitäts- und Transparenzanstieg führen“, so Geschäftsführer Dominik Zeiger. Das Hospital könne somit weiterhin Untersuchungen und Eingriffe – unabhängig von Bettenanzahl und Leveleinordnung – anbieten, für die man bereits eine Vielzahl an Spezialisten an Bord habe sowie ausreichende Erfahrungen und Fallzahlen vorweise. „Wir erwarten daher, dass wir weiter regelhaft Leistungen anbieten können, die den Umfang eines Grund- und Regelversorgers deutlich übersteigen“, betont Zeiger.

Die Zentralisierung von medizinischen Leistungen mache aber nur Sinn in Ballungszentren, die innerhalb weniger Kilometer eine hohe Anzahl von Krankenhäusern aufweisen. Deshalb sei es gut, dass es eine „Öffnungsklausel“ geben soll, die Ausnahmen ermögliche.

Zeiger hofft, dass diese dann flexibel und am tatsächlichen Versorgungsbedarf einer Region orientiert sind. „Sollte dies nicht gelingen, hätte das negative Auswirkungen auf die Notfall- und Grundversorgung im ländlichen Raum.“ (Maja Yüce)