37 Lkw-Fahrer betrunken am Steuer

Schwalm-Eder. Bei einem großen Einsatz gegen Alkohol am Steuer kontrollierten am Sonntagabend 250 Polizisten insgesamt 223 Brummifahrer. Einer wurde mit 2,8 Promille erwischt.

Und das nicht nur vor Fahrtantritt, also an Rasthöfen, sondern auch im fließenden Verkehr: Die Beamten waren zwischen 17 Uhr und 1.30 Uhr unterwegs.

37 Lasterfahrer waren vor der Fahrt alkoholisiert, elf Männer waren so betrunken, dass sie erst gar nicht losfahren durften. Zwei weitere Fahrer wurden mit 1,4 bzw. 1,6 Promille Alkohol im Blut und am Steuer aus dem fließenden Verkehr gezogen. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Auf dem Autohof an der A 7 bei Guxhagen untersagte die Polizei zwei rumänischen Fahrern mit je 1,15 und 2,26 Promille die Weiterfahrt. An der Rastanlage Hasselberg bei Homberg winkten sie einen deutschen Lkw-Fahrer mit 1,46 Promille am Steuer aus dem Verkehr. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Den höchsten Wert wies der bulgarische Fahrer eines Gefahrguttransportes mit 2,8 Promille nach einer Ruhepause auf. Er war im Landkreis Waldeck-Frankenberg unterwegs gewesen.

Rubriklistenbild: © Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa