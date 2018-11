Anlaufstelle für Wohnungslose: Berberitze zieht in altes Postgebäude

Schwalm-Eder. Wohnungslose im Schwalm-Eder-Kreis haben ab Februar eine neue Anlaufstelle: Nach 25 Jahren verlässt die „Berberitze“ den Steinweg in Fritzlar.

Die Einrichtung bleibt aber in der Domstadt und zieht in das ehemalige Postverteilzentrum an der Steinmühle. Schon länger war das Diakonische Werk auf der Suche nach einem neuen Standort. Die neue Bleibe sollte in der Kernstadt liegen und barrierefrei sein. Statt wie bisher 130 Quadratmeter stehen dem Diakonischen Werk am neuen Standort 170 Quadratmeter zur Verfügung. Es gibt eine Terrasse und Parkplätze.

„Die jetzige Unterkunft ist sehr verwinkelt und verbaut. Es musste dringend etwas passieren“, erklärt Sozialpädagogin und Sozialarbeiterin Corina Stehl. Mit den neuen reagiert das Diakonische Werk auch auf eine veränderte Nachfrage. In den ersten Jahren spielte der Tagesaufenthalt die größte Rolle, inzwischen nimmt die Beratung von Menschen in Wohnungsnot den größten Raum ein. Künftig stehen dafür zwei schallgeschützte Büros zur Verfügung. Das ehemalige Postverteilzentrum punkte mit seiner Lage. Es liegt in der Nähe von Tafel und Jobcenter. Zudem ist es nicht von der Straße einsehbar. So seien die Klienten geschützt.

Wie Margret Artzt, Geschäftsführerin des Diakonischen Werks im Landkreis, sagt, habe das Diakonische Werk einen „langfristigen Mietvertrag“ geschlossen. Das Gebäude wird bis Ende des Jahres nach den Wünschen des künftigen Mieters umgebaut. Für Januar ist der Umzug geplant, Eröffnung soll am 1. Februar sein. Dann unter einem neuen Namen. Der Name „Berberitze“ beziehe sich lediglich auf die auf der Straße lebenden Menschen („Berber“). Dabei kümmere sich die Einrichtung inzwischen um mehr Menschen. Das soll sich im Namen widerspiegeln. Zum Tage, Hintergrund

