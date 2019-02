Bis zu 200 Autos: RegioMobil bringt Car-Sharing von Jesberg aus ins Rollen

Ein Konzept, viele Fans: Die Firma RegioMobil mit Sitz in Jesberg will fürs Carsharing, also fürs gemeinsame Nutzen von Autos, begeistern. Von links Oliver Hornberg, Landrat Winfried Becker, Helmut Theis aus Körle, Geschäftsführer Michael Schramek, Jesbergs Bürgermeister Heiko Manz, und von RegioMobil Christian Oleak, Volker Gillessen und Ronny Wächter.

Michael Schramek hat ein Ziel, das viele Autofans in Schrecken versetzen wird. Der Plan: Mehr Mobilität mit deutlich weniger Autos.

"Ich will den Menschen Angst um ihr heiliges Blechle machen", sagte der Geschäftsführer bei der Einweihung der neuen Räume der Firma RegioMobil Deutschland in der Jesberger Bahnhofstraße. Damit macht Schramek klar, dass es RegioMobil nur um eines geht: um deutlich mehr Mobilität mit deutlich weniger Autos.

„Carsharing“ heißt für RegioMobil das Gebot der Stunde. Das meint, ein Auto mit vielen Fahrern zu teilen statt es stunden- oder gar tagelang vorm Haus stehen zu lassen. Wer glaubt, das sei im ländlichen Raum nicht möglich, irrt. Vor eineinhalb Jahren hatte RegioMobil einen einzigen Wagen – mittlerweile umfasst der Fahrzeugpool 33. Bis Ende des Jahres, so kündigt Schramek an, sollen es zwischen 100 und 200 Autos sein, die die vier Mitarbeiter und Geschäftsführer Schramek von RegioMobil bundesweit anbieten. Ihr Ziel: Immer mehr Menschen mobil zu machen, ohne dass sie ein eigenes Auto besitzen.

Noch vor wenigen Jahren, sagte Landrat Winfried Becker, sei eine solche Idee mit einem Schmunzeln abgetan worden – mittlerweile aber sei das Schmunzeln allen vergangen: „Wir brauchen innovative Lösungen und Ideen, um die Mobilität auf dem Lande zu verbessern.“ Mobilität sei ein wichtiger Qualitätsfaktor fürs dörfliche Leben, doch kein leichtes Unterfangen. Nur wenn man alle Angebote vernetze, komme man im ländlichen Raum im Wortsinne auch voran.

Auch Bürgermeister Heiko Manz fand lobende Worte: RegioMobil stehe bundesweit für neue Mobilitätskonzepte wie beispielsweise die Mitfahrerbänke. Da ist der Name Programm: Auf diesen Bänken nehmen Leute Platz, die mitfahren wollen.

Diese Idee setzt sich immer weiter im Landkreis durch, auch in Guxhagen sollen demnächst solche Mitfahrerbänke aufgestellt und Carsharing eingeführt werden, berichtete Marion Karmann von der Regionalentwicklungsgesellschaft Mittleres Fuldatal. Auch Jesberg, Treysa, Malsfeld, Spangenberg und Körle setzen bereits auf gemeinschaftlich genutzte Systeme wie das Car-Sharing.

So dicht gedrängt die Menschen da bei der Einweihung in Jesberg standen und so klare Worte Michael Schramek auch gegen privat genutzte Autos fand – Angst ums heilige Blechle schien kein einziger unter den vielen Gästen zu haben.

"Autoteilen" macht Schule im Landkreis

Die Regionalentwicklungsgesellschaft Mittleres Fuldatal und RegioMobil machen es in Körle möglich, dass sich Menschen ein Auto teilen. Helmut Theis hat dort seinen Wagen zur Verfügung gestellt, er bietet ihn über das Web-Portal von RegioMobil in der Umgebung an. Auch in Homberg hat RegioMobil mit drei Autos ein bundesweit einmaliges Carsharing Projekt an den Start gebracht: Mitarbeiter von Stadt- und Kreisverwaltung und der KSK nutzen sie zusammen. Infos: Tel. 06695/832 9970