Haltestellen im Schwalm-Eder-Kreis werden barrierefrei

Alle 1065 Haltestellen und -punkte des öffentlichen Nahverkehrs im Schwalm-Eder-Kreis sollen künftig barrierefrei sein – so will es das neue Personenbeförderungsgesetz. Stichtag ist der 1. Januar 2022. Derzeit erfüllen 160 Haltestellen die Kriterien, 905 müssen umgebaut werden. Das geht aus einer Antwort des Kreisausschusses auf eine Anfrage der Kreistagsfraktion Bündnis 90/ Die Grünen hervor.

Pro Haltestelle muss für den barrierefreien Ausbau mit Kosten von 30.000 bis 50.000 Euro gerechnet werden, sagt Sabine Herms, Pressesprecherin des Nordhessischen Verkehrsverbunds (NVV). Das Land Hessen bezuschusse die Baukosten, der NVV beteilige sich an den Planungskosten.

Die barrierefreie Haltestelle der Zukunft halte etwa ein Blindenleitsystem vor. Weiterhin sollen spurführende, über 20 Zentimeter hohe Hochborde den Fahrgästen einen weitgehend niveaugleichen Ein- und Ausstieg erlauben. „Grundsätzlich sind mit der Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes alle Haltestellen gemeint“, sagt Sabine Herms.

Allerdings könnten eine schwache Frequentierung oder wirtschaftliche Gründe beim Ausbau der Haltestelle Ausnahmen darstellen. „Diese müssen aber gut begründet werden“, so Sabine Herms. Der NVV habe sich mit dem Land Hessen nun dahingehend verständigt, dass in einem ersten Schritt Haltestellen priorisiert werden können. Dies soll in Abstimmung mit den Kommunen erfolgen. Entscheidend für die Reihenfolge sei etwa, ob die Haltestelle die einzige im Ort ist, ob sie in der Nähe zu Schulen und großen Arbeitgebern liegt, wie viele Buslinien dort halten und wie viele Fahrgäste ein- und aussteigen.

Ziel sei es, dass es bis 2022 in jedem Ortsteil mindestens eine barrierefreie Haltestelle gibt. Die anderen Haltepunkte sollen in den nächsten zehn Jahren umgebaut werden.

Ziel ist Mobilität für alle

Der Offensive liegt die Novellierung des hessischen Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) zugrunde. Anstelle der bisherigen gesetzlichen Vorgabe „weitgehend barrierefrei“ ist nun das Leitziel „vollständig barrierefrei“ getreten.

„Haltestellen tragen mit ihrer Lage, dem Erscheinungsbild, dem Umfang sowie der Qualität der Ausstattung wesentlich zur Gestaltung des Straßenraumes und zur Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) bei“, heißt es zur Begründung vom Straßen- und Verkehrsmanagement Hessen Mobil. Moderne Haltestellen seien künftig barrierefrei zu gestalten, „um mobilitätsbehinderten Menschen die eigenständige Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel zu ermöglichen“. Das diene dem weiteren ausgegebenen Leitziel „Mobilität für alle“.

