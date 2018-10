Kandidatencheck für die  Landtagswahl: Umfrage im Schwalm-Eder-Kreis

Schwalm-Eder. In weniger als zwei Wochen sind Wahlen. Doch wie gut kennen die Menschen die Kandidaten aus ihrem Wahlkreis? Und was fordern sie von ihnen? Wir haben uns umgehört.

In weniger als zwei Wochen stehen die Landtagswahlen an. Doch erkennen die Menschen im Schwalm-Eder-Kreis auf den ausgedruckten Fotos ihre Kandidaten und wofür sie stehen?

„Das ist der Mark Weinmeister von der CDU und das die Frau Glaser von der AfD“, kommt es wie aus der Pistole geschossen, als Manfred Strube und Carin Bartenstein durch die Fotos der Kandidaten für die anstehende Landtagswahl in Hessen blättern. Das Ehepaar hat bereits per Brief in Fritzar gewählt und weiß genau, wer für die SPD, die Linke oder die AfD antritt. Nur beim FDP-Mann Dr. Ralf-Urs Giesen und dem Freie Wähler-Politiker Dr. Christoph Pohl müssen die beiden passen.

+ Das fordert Manfred Strube aus Lembach: den Leerstand in Homberg bekämpfen. © Hanna Maiterth

Manfred Strube fordert von den Politikern in der nächsten Amtszeit einen besseren Umgang mit dem Leerstand der Geschäfte in Homberg. „Der Ort verwaist langsam, vor allem in der Fußgängerzone.“ Auch die teuren Parkgebühren bemängelt der 68-Jährige: „Nicht jeder kann sich das in Homberg leisten.“ Doch der Lembacher hat auch etwas Positives hinzufügen. „Schlecht ist ja nicht alles in Homberg, der Kreisel an der Drehscheibe ist viel besser als das alte Ampelsystem und ein großer Gewinn für den Ort.“

Bedürfnisse der Menschen werden nicht wahrgenommen

Beim Thema Infrastruktur wünscht sich seine Frau Carin Bartenstein endlich den Ausbau und die Sanierung der Fahrradwege. „Für alte Menschen ist eine gute Anbindung enorm wichtig. Man verlangt von uns, das Auto stehen zu lassen, aber der schlechte Zustand der Fahrradwege ist wirklich gefährlich“, sagt die 67-Jährige. Ihr Mann kritisiert neben dem Leerstand die große Distanz zwischen den Wählern und den Politikern. „Man geht gar nicht mehr auf die Bedürfnisse der Menschen vor Ort ein. Die Politiker setzen nur das durch, was sie für wichtig halten.“

+ In Guxhagen: Mirjam Schikosa erkannte vier der sieben Kandidaten auf Anhieb. © Hanna Maiterth

Auch Mirjam Schikosa zeigt sich enttäuscht von der Politik. „Die Parteien müssen zusammenhalten und miteinander anstatt gegeneinander arbeiten.“ Im Kandidatencheck erkennt die 40-Jährige vier Landtagskandidaten. Darunter den SPD-Mann Günter Rudolph, der in seinem Programm auch das Thema Bildung verankert hat. Das liegt Schikosa als Mutter besonders am Herzen. „Ich weiß durch meinen Sohn, was in den Schulen los ist.“ Vor allem der Lehrermangel, der Unterrichtsausfall und die starren Lehrpläne sieht sie als großes Problem an. „Wir müssen zuerst an unsere Kinder denken, sie sind unsere Zukunft.“

Ärztemangel ist spürbar

Gina Lück aus Spieskappel kann drei der sieben Kandidaten im Wahlkreis acht zuordnen. Auf Anhieb fällt der 30-Jährigen nicht immer der Name der Politiker ein, aber die Parteien hat sie auf dem Schirm. „Viele der Kandidaten sehe ich auf den Plakaten in der Region. Da bleiben einige Gesichter im Kopf.“ Die Apothekerin wünscht sich eine bessere medizinische Versorgung. Besonders im ländlichen Raum sei der Ärztemangel spürbar. „Die Leute müssen lange in den Wartezimmern sitzen und weite Wege zum Arzt zurücklegen.“

Die Kandidaten der Wahlkreise 7 und 8 im Schwalm-Eder-Kreis

Am übernächsten Sonntag sind von 8 Uhr bis 18 Uhr die Wahllokale geöffnet. Neben den Landtagswahlen gibt es gleichzeitig eine Volksabstimmung, bei der über die Änderung und Ergänzung von 15 Gesetzen der hessischen Verfassung abgestimmt wird.

Im Wahlkreis 7 kandidieren: Mark Weinmeister (CDU), Günter Rudolph (SPD), Christoph Pohl (Freie Wähler), Jörg Warlich (Grüne), Jochen Böhme Gingold (Linke), Ralf Urs Giesen (FDP) und Renate Glaser (AfD).

Im Wahlkreis 8 - Schwalm-Eder II treten sieben Kandidaten zur Wahl an: Matthias Wettlaufer (CDU), Regine Müller (SPD), Marcel Breidenstein (Bündnis 90/Die Grünen), Heidemarie Scheuch-Paschkewitz (Die Linke), Wiebke Knell (FDP), Peter Völker (AfD) und Engin Eroglu (Freie Wähler).