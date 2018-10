Landtagswahl Hessen 2018: Kandidaten aus Schwalm-Eder im Video-Überblick

Wir stellen die Direktkandidaten und ihre Positionen vor

Schwalm-Eder. Insgesamt 14 Kandidaten aus dem Schwalm-Eder-Kreis treten am 28. Oktober zur Landtagswahl in Hessen an. Wir stellen die Politiker und einige ihrer Positionen im Video vor.