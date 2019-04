Reform in der Pflege-Ausbildung könnte zu Engpässen führen

Sie werden dringend gebraucht, doch immer weniger junge Menschen interessieren sich für einen Job in der Pflege. Eine Reform ab 2020 soll das ändern, doch sie bringt auch Probleme.

Im Schwalm-Eder-Kreis sind laut hessischem Pflegemonitor mehr Menschen auf Pflege angewiesen, als in anderen Teilen Hessens. Gleichzeitig mangelt es aber an Fachkräften. Eine Reform der Pflegeberufe ab 2020 soll die Ausbildung attraktiver machen. Das Ziel: eine einheitliche Ausbildung für Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpfleger zum Pflegefachmann beziehungsweise Pflegefachfrau. Doch viele sehen das kritisch.

„Das bringt auch Schwierigkeiten für die Ausbildung in der Alten- und Krankenpflege mit sich“, sagt Klaus Bölling, Betriebsratsvorsitzender der Asklepios-Kliniken Schwalm-Eder. Zwar erweitere die Generalisierung die Perspektiven der Auszubildenden, doch könnte in beiden Bereichen die Qualität der Versorgung leiden. „Es werden verstärkt Spezialisten gesucht. Schließlich unterscheidet sich die Arbeit in der Notaufnahme erheblich von der Arbeit in einem Altenheim.“

Die neue Ausbildung bringt viele Pflichtpraktika mit sich, was dazu führt, dass die Auszubildenden wesentlich mehr Stationen durchlaufen als bislang. „Dadurch besteht auch die Gefahr für Krankenhäuser, dass weniger Auszubildende zur Verfügung stehen“, befürchtet Bölling.

Engpässe in der praktischen Ausbildung sieht auch Michael Schmidt, Geschäftsführer des Awo-Bezirksverbands Hessen-Nord. „Das Gesetz ist gut gemeint, das Nadelöhr wird dadurch aber noch größer“, kritisiert Schmidt. Das Problem: Es gibt nicht genug Einsatzplätze für die vergrößerte Anzahl an Auszubildenden, vor allem in den kleineren Bereichen wie der Kinderkrankenpflege. „Die Lage ist so verzweifelt, dass man überlegt, die Auszubildenden in Kindergärten zu schicken.“

Wenn das Gesetz es zulasse, könnten die Awo-Schüler ihre Geriatrie-Pflichtstunden in den Pflegeheimen absolvieren. „Ohne das wäre es unvorstellbar.“ Sein Vorschlag: regionalübergreifende Ausbildungsverbünde, um die Ausbildung zu koordinieren. „Ohne die Vernetzung von Trägern wird es nicht gehen.“

Gehaltsunterschiede sind ein Problem

Das neue Gesetz soll für mehr Bewerber sorgen, unter anderem durch einen „Anspruch auf eine angemessene Vergütung“. Ein Problem ist jedoch das große Gehaltsgefälle zwischen Krankenhausmitarbeitern und Altenpflegern, sagt Schmidt. Letztere verdienten bis zu 25 Prozent weniger.

Laut hessischem Pflegemonitor sind im Landkeis 2017 Pflegefachkräfte und -helfer beschäftigt (Stand 2016). Der Beschäftigtenstand müsste bis zum Jahr 2030 um 73 Prozent erweitert werden (Landesdurchschnitt 85 Prozent).

Altenpflege: Karrieresprungbrett oder Sackgasse?

„Drecksarbeit“, „Tod und Sterben“ – der Beruf des Altenpflegers ist von vielen Klischees geprägt, dabei ist die Pflege alter Menschen ein Job mit vielen Facetten. Doch obwohl sie dringend gebraucht werden, gibt es immer weniger Fachkräfte. Fragen und Antworten mit Norma Emmerich, Awo-Schulleiterin in Homberg.

Geht uns auch im Schwalm-Eder-Kreis der Nachwuchs aus?

Schon 2016 fehlten im Schwalm-Eder-Kreis laut dem hessischen Pflegemonitor 162 Altenpfleger. Damit war der Engpass in diesem Bereich am größten. Für Krankenpfleger waren Angebot und Nachfrage weitestgehend ausgeglichen.

+ Awo-Schulleiterin in Homberg Norma Emmerich. © Dorothea Wagner

Die Prognose: Im Jahr 2030 werden 349 zusätzliche Altenpflege-Vollzeitkräfte im Kreis fehlen. 80 Schüler absolvieren derzeit eine Ausbildung zum staatlich anerkannten Altenpfleger bei der Awo, doch die Bewerbungszahlen sind rückläufig, sagt Emmerich. „Wir kommen dem Bedarf einfach nicht mehr nach. Dabei muss auch der ländliche Bereich versorgt werden.“ Die Zahl der Migranten unter den Auszubildenden steige und bringe eine gewisse Entlastung.

Warum hat die Altenpflege einen so schlechten Ruf?

„Das ist doch nur Schmutzarbeit, es geht nur um Tod und Sterben“, zählt Emmerich einige Klischees auf. Natürlich müsse man auch mit diesen Themen umgehen können, erklärt die Schulleiterin. Doch zu dem Beruf gehören auch viele andere Aspekte, wie etwa rechtliche Grundlagen oder die klassische Krankenpflege.

„Sie tragen eine große Verantwortung für Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind.“ Zum Job gehört auch, den Tag mit den Patienten gemeinsam zu gestalten. Alte Menschen sind ein Klotz am Bein, das sei bei vielen das Bild, dabei sind sie eine Bereicherung, findet Emmerich. „Wenn es Sie langweilt, was alte Menschen zu erzählen haben, sind Sie in diesem Beruf falsch.“

Was ist die größte Herausforderung im Beruf?

„Es kann schon mal anstrengend werden, beispielsweise wenn Patienten stark dement sind und in einer ganz anderen Realität leben.“ Dann komme es darauf an, den Menschen in seiner Situation abzuholen. Altenpfleger müssten außerdem aushalten, dass sie mit ihrer eigenen Zukunft konfrontiert werden, wenn sie alte Menschen in ihrer letzten Lebensphase begleiten. Doch trotz der Belastungen: Der überwiegende Teil der Kunden sei dankbar. „Man merkt, dass man etwas Gutes getan hat.“

Warum sollte man noch eine Ausbildung zum Altenpfleger machen?

„Immer weniger junge Menschen interessieren sich für den Beruf“, sagt Emmerich. Neben teils unattraktiven Arbeitszeiten, etwa an Wochenenden, spiele auch die Vergütung eine Rolle. Trotzdem ist die Zahl der angestellten Altenpfleger im Schwalm-Eder-Kreis seit 2005 kontinuierlich gestiegen, da der Bedarf in der Bevölkerung wächst. „Das ist ein krisensicherer Job und die Übernahmechancen nach einer Ausbildung sind gut“, sagt Emmerich. Die Schüler haben die Möglichkeit, in ihrer Heimatregion zu arbeiten. Außerdem: „Die Auszubildenden arbeiten jeden Tag mit unterschiedlichen Menschen, langweilig wird der Beruf ganz sicher nicht.“

Ist die Pflege von alten Menschen vor allem ein Beruf für Frauen?

Zwar sind 90 Prozent der beschäftigten Altenpflegerinnen, doch es ist kein reiner Frauenberuf, betont Emmerich. Zu den Auszubildenden gehören viele Quereinsteiger. „Ich hatte schon Dachdecker, Kfz-Mechaniker und Fleischer, die prima Altenpfleger geworden sind.“ Das Alter der Schüler reicht von 16 bis 55 Jahren. „Es gibt keine Altersgrenze.“ Zu den Voraussetzungen gehören gute Deutschkenntnisse, ein Gesundheitszeugnis und ein bestimmter Bildungsgrad, mindestens ein Hauptschulabschluss mit einer zweijährigen Berufsausbildung.

Welche beruflichen Chancen bietet die Altenpflege?

„Man kann als Altenpfleger schnell Karriere machen“, sagt Emmerich, etwa in der Wohnbereichsleitung oder mit Weiterbildungen zur Hygiene- und Palliativfachkraft. Auch ein Studium im Bereich Gerontologie, Pflegepädagogik und Pflegemanagement ist möglich.